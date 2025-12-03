英提高美新藥淨價 換輸美藥品零關稅

路透報導，英美一日宣布達成協議，英國以提高美國進口新藥淨價百分之廿五，換取英國輸美藥品與醫療科技享零關稅待遇。

美國最高法院預計今年底或明年初判決對等關稅是否合法，專家認為川普政府急於在宣判前盡可能敲定更多貿易協議細節。

根據協議，英國同意把向美國新藥支付淨價提高百分之廿五，交換美國對英國藥品、藥品原料和醫療科技等，免除根據貿易擴張法第二三二條規定的產業關稅，以及未來可能依一九七四年貿易法第三○一條款對特定國家加徵的關稅。

因此，協議也納入英國調高國家健康與照護卓越研究院（ＮＩＣＥ）品質調整生命年（ＱＡＬＹ）金額門檻，從每年三萬英鎊（約台幣一二七點四萬元）提高至三點五萬英鎊（約台幣一四八點六萬元）。

ＮＩＣＥ負責評估新藥療效是否具備足夠成本效益，並以ＱＡＬＹ作為基準決定能否納入英國國民保健署（ＮＨＳ）給付。

修訂後的ＱＡＬＹ制度將適用於所有新藥，而不僅限於美國藥品，且不會影響現有藥品價格。

路透指出，英國ＮＩＣＥ變更ＱＡＬＹ上限是一項重大調整；英國政府表示，這次調整將使制度「能跟上當前製藥企業所處的商業與經濟環境」。

英國商會對這項協議表示樂見其成，並指出以金額計算，藥品占英國對美出口總額五分之一，「如今英國達成一項少有國家能取得的協議，為英國廠商帶來明顯優勢」。