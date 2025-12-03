聽新聞
0:00 / 0:00
英提高美新藥淨價 換輸美藥品零關稅
路透報導，英美一日宣布達成協議，英國以提高美國進口新藥淨價百分之廿五，換取英國輸美藥品與醫療科技享零關稅待遇。
美國最高法院預計今年底或明年初判決對等關稅是否合法，專家認為川普政府急於在宣判前盡可能敲定更多貿易協議細節。
根據協議，英國同意把向美國新藥支付淨價提高百分之廿五，交換美國對英國藥品、藥品原料和醫療科技等，免除根據貿易擴張法第二三二條規定的產業關稅，以及未來可能依一九七四年貿易法第三○一條款對特定國家加徵的關稅。
因此，協議也納入英國調高國家健康與照護卓越研究院（ＮＩＣＥ）品質調整生命年（ＱＡＬＹ）金額門檻，從每年三萬英鎊（約台幣一二七點四萬元）提高至三點五萬英鎊（約台幣一四八點六萬元）。
ＮＩＣＥ負責評估新藥療效是否具備足夠成本效益，並以ＱＡＬＹ作為基準決定能否納入英國國民保健署（ＮＨＳ）給付。
修訂後的ＱＡＬＹ制度將適用於所有新藥，而不僅限於美國藥品，且不會影響現有藥品價格。
路透指出，英國ＮＩＣＥ變更ＱＡＬＹ上限是一項重大調整；英國政府表示，這次調整將使制度「能跟上當前製藥企業所處的商業與經濟環境」。
英國商會對這項協議表示樂見其成，並指出以金額計算，藥品占英國對美出口總額五分之一，「如今英國達成一項少有國家能取得的協議，為英國廠商帶來明顯優勢」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言