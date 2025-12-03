美降南韓關稅 半導體、藥品上限15%

路透報導，美國商務部長盧特尼克一日證實，因南韓已在國會提出法案以履行對美國三千五百億美元戰略投資承諾，美韓貿易協議的完整益處得以解鎖，汽車等南韓輸美商品一般性關稅稅率會降至百分之十五，追溯自十一月一日。

盧特尼克在社群媒體Ｘ的聲明也說，美國將調降南韓輸美飛機零件關稅，且讓南韓與日本、歐盟同樣享有對等關稅稅率不疊加。他說，韓方對美投資承諾加強雙方經濟夥伴關係、國內就業和產業，感謝兩國間的深厚信任。

上述法案由南韓執政黨共同民主黨提出。路透報導，美韓協議另規定，若美國日後以國安為由對輸美半導體、藥品徵關稅，南韓面臨稅率也將以百分之十五為限，使其與日本、台灣等亞洲重要競爭對手有平等立足點。

美韓十一月十四日已整理兩國協議內容並公布共同事實清單，協議核心內容包括以韓方投資為條件，美國下調對南韓汽車等商品的關稅，並支持或批准南韓鈾濃縮、用過核燃料再處理與核動力潛艦。

韓聯社二日報導，南韓外交部第一次官朴潤柱與美國副國務卿藍道二日在華府舉行高層會談，討論該清單履行問題，但韓方著重核潛艦等議題，美方更著重韓方投資，論調出現差異。該報導說，若雙方關注點不同，各項議題的推進速度可能出現差異。

南韓外交部新聞稿說，兩人同意為了迅速且確實執行核能、造船、核潛艦等主要領域的後續措施，會盡快啟動各領域的實務協議機制。朴潤柱特別要求，應盡快啟動美韓間針對南韓民間鈾濃縮及「用過核燃料」再處理的協議程序。兩人也同意共同努力，以使兩國展開核潛艦及造船合作協議。

美國國務院新聞稿則說，藍道在會談表示，樂見南韓在造船業等核心戰略領域，對美國製造業做出空前投資承諾，強調韓方投資對美國的再工業化貢獻重大。但未提及鈾濃縮或核潛艦。