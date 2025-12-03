南韓輸美關稅調降至15% 稅率不疊加 溯及11月1日生效

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國商務部長盧特尼克1日證實，因南韓已在國會提出法案，以履行對美國3,500億美元的戰略投資承諾，美韓貿易協議完整益處得以解鎖，汽車等南韓輸美商品一般性關稅稅率將降至15%。圖為今年APEC期間，川普（左）會晤南韓總統李在明（右），李在明贈送川普一只以新羅王朝金冠為原型的王冠複製品。 美聯社
美國商務部長盧特尼克1日證實，因南韓已在國會提出法案，以履行對美國3,500億美元的戰略投資承諾，美韓貿易協議完整益處得以解鎖，汽車等南韓輸美商品一般性關稅稅率將降至15%。圖為今年APEC期間，川普（左）會晤南韓總統李在明（右），李在明贈送川普一只以新羅王朝金冠為原型的王冠複製品。 美聯社

美國商務部長盧特尼克1日證實，因南韓已在國會提出法案，以履行對美國3,500億美元的戰略投資承諾，美韓貿易協議完整益處得以解鎖，汽車等南韓輸美商品一般性關稅稅率將降至15%，且追溯自11月1日生效。

盧特尼克在社群媒體X的聲明也說，美國將調降南韓輸美飛機零件關稅，且讓南韓與日本、歐盟同樣享有對等關稅稅率不疊加。他說，韓方對美投資承諾加強雙方經濟夥伴關係、國內就業和產業，感謝兩國之間深厚信任。

美方對關稅問題的證實，也大幅緩解南韓汽車製造商出口到美國市場的不確定性，現代汽車股價2日收盤應聲大漲4.7%至26.75萬韓元，起亞也漲4.4%到11.7萬韓元。在汽車和半導體等類股帶動下，南韓股市大盤指數Kospi收盤大漲1.9%，是當日表現最強勁亞股。

美韓協議也另規定，若美以國安為由，對輸美半導體、藥品等開徵關稅，南韓面臨稅率也將以15%為限，使其與日本、台灣等亞洲重要競爭對手有平等立足點。

美韓11月14日已整理兩國協議內容，並公布共同事實清單，協議核心內容包括以韓方投資為條件，美國下調對南韓汽車等商品關稅，並支持或批准南韓鈾濃縮、用過核燃料再處理與核動力潛艦。

韓聯社2日報導，南韓外交部第一次官朴潤柱與美國副國務卿藍道當天在華府舉行高層會談，討論該清單履行問題，但韓方著重核潛艦等議題，美方更著重韓方投資，論調出現差異。該報導說，若雙方關注點不同，各項議題推進速度可能出現差異。

南韓外交部新聞稿說，兩人同意為了迅速且確實執行核能、造船、核潛艦等主要領域後續措施，會盡快啟動各領域實務協議機制。朴潤柱特別要求，應盡快啟動美韓間針對南韓民間鈾濃縮及「用過核燃料」再處理的協議程序。兩人也同意共同努力，以使兩國展開核潛艦及造船合作相關協議。

