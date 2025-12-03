好市多告川普 聲討關稅

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

好市多（Costco）加入控告川普政府的企業行列，以確保如果美國最高法院推翻川普的關稅政策時，該公司能取得退稅資格。

根據法院紀錄，好市多是自10月下旬以來向美國貿易法院提出訴訟的數十家企業之一，各公司挑戰川普援引「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）課徵關稅的做法。在這波由主要由小企業與民主黨主政州官員發動的訴訟戰中，好市多是加入的最大企業之一。

最高法院已於11月5日針對川普的關稅政策展開辯論，並將案件排入快速審理程序，但尚未透露何時做出判決。同時間，全美不分大小的企業都提出類似訴訟，避免一旦法院推翻關稅政策，卻無法確定能否取得退稅資格。

好市多的律師在11月28日提交予美國國際貿易法院的訴狀中表示，這次訴訟的動機源於不確定性：如果最高法院裁定關稅違法，所有已繳關稅的企業是否都能保證獲得退款仍無明確答案。

好市多主張，該公司需要法院立即介入，因為美國海關及邊境保衛局拒絕了好市多所提出延長「清關」最後期限的請求。好市多表示，這可能會危及自身未來索討全額退稅的能力。

Costco還在訴訟中，請求法官頒布禁令，禁止美國海關和邊境保護局在最高法院審理此案期間徵收關稅。

關稅 川普

