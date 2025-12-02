Costco提告川普政府 盼美最高法院一旦推翻對等關稅可獲全額退款

快訊

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國零售巨頭好市多近日正式加入提告川普關稅案行列，確保若最高法院推翻對等關稅後，公司可獲得全額關稅退款。美聯社
美國零售巨頭好市多近日正式加入提告川普關稅案行列，確保若最高法院推翻對等關稅後,公司可獲得全額關稅退款。美聯社

美國最高法院11月就川普政府對等關稅法律爭議進行審理，可望今年底或明年初做出裁決。華爾街日報12月1日報導，美國零售巨頭好市多（Costco）近日正式加入提告川普關稅案行列，確保若最高法院推翻對等關稅後，公司可獲得全額關稅退款。好市多是最新對川普關稅提告且規模最大的企業之一。

好市多11月28日正式向美國國國際貿易法院提交文件表示這起訴訟的必要性，可確保最高法院在推翻川普政府依「國際緊急經濟權力法」徵稅正當性後，公司可獲得全額退款。

好市多高層拒絕置評。

其他也對川普政府提出類似訴訟的企業包括美國化妝品巨頭露華濃（Revlon Consumer Products）、美國鮪魚罐頭大廠大黃蜂食品（Bumble Bee Foods）、川崎重工業旗下摩托車子公司（Kawasaki Motors Manufacturing），以及部分民主黨州和政治人物。

最高法院若推翻對等關稅，目前仍不清楚是否退還已繳納關稅及可能的退稅方式；能否退還將取決於大法官的裁量。

好市多是全美零售業中收益排名第三的企業，自對等關稅上路以來，已調整產品價格抵銷相應的增加成本。

