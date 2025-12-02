美調降韓國關稅至15% 涵蓋汽車等商品
美國商務部長盧特尼克今天證實，對韓國進口商品（包括汽車）的關稅稅率將追溯至11月1日降至15%，原因是韓國已在國會提出立法，以落實該國對美國的戰略投資承諾。
盧特尼克（Howard Lutnick）在社群平台X發布的聲明中表示，此舉解鎖了韓國與美國總統川普所簽貿易協議的「全部利益」。
這項雙邊貿易協議還將未來針對半導體和製藥的國安關稅上限設定為15%，使韓國與亞洲主要競爭對手日本與台灣處於同等地位。
美國之前對來自韓國的進口商品徵收25%關稅，其中包括根據1962年貿易擴張法（Trade Expansion Act of1962）第232條援引的國家安全相關的汽車關稅，以及根據1977年「國際緊急經濟權力法」（InternationalEmergency Economic Powers Act）援引的「對等」關稅。
在11月初口頭辯論中對這些關稅的法律依據表示質疑後，美國最高法院可能會在未來幾週推翻基於「國際緊急經濟權力法」的關稅。
盧特尼克說，「韓國對美國投資的承諾加強了我們的經濟夥伴關係、國內就業和產業」，還說他「感謝兩國之間深厚的信任」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言