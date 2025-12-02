買1.4萬元風衣付8千元關稅！川普取消小額包裹免稅 消費者首嘗震撼

美國總統川普今年關閉名為「小額免稅政策」（de minimis exemption）的漏洞，不再允許價值800美元或以下的商品免關稅進入美國，對中國的豁免於5月結束，其他國家則在8月關閉。紐約時報1日報導，美國消費者如今首次需要支付關稅，而且金額往往高於預期。

舉例來說，加州奧克蘭的物理治療師巴登（Kim Batten）今年稍早向荷蘭零售商購買一件456美元（新台幣約14453元）的風衣，已稍微超過她的預算。這類商品數十年來都未被課徵關稅，但在包裹寄出後，UPS卻通知她必須付超過250美元（新台幣約7924元）的關稅才能收貨。連同運費，整筆交易最後突破700多美元。

巴登無奈地說：「除了我的婚紗外，這件風衣成為我買過第二貴的衣物，我現在對在哪裡購物肯定更加謹慎。」

雖然民主共和兩黨都支持取消小額商品豁免，認為這有助於大型賣家、尤其是中國賣家規避關稅，並且使芬太尼走私入境更容易，其他國家也計畫取消或收緊最低限額豁免。然而，美國倉促關閉這一漏洞，對各類賣家以及FedEx、UPS等快遞公司、郵政網絡和美國消費者造成巨大影響。提供計算和支付關稅軟件的Zonos公司執行長里德（Clint Reid）說：「這確實讓人有點猝不及防。」

政策變更前，每天約有400萬件符合小額免稅政策的包裹進入美國，現在已大幅下降。海外賣家正在以不同方式應對新制度，一些零售商改為批量運至美國，在邊境先繳關稅，再由美國倉庫配送；另一些仍直接銷售的外國賣家則選擇自行承擔關稅。

在這兩種做法下，賣家可能調高售價以吸收全部或部分關稅，但美國買家取貨時不再被要求額外付款。不過，也有業者選擇不自行負擔關稅，而是要求顧客支付。因此，消費者下單前需更加留意結帳流程與網站細則。

一些海外賣家會在結帳時直接顯示關稅金額，讓買家自行決定是否購買，但真正的「大驚奇」往往發生在賣家未事先收取關稅、也未說明買家後續可能必須負擔多少的情況。有些雖會警告可能產生關稅，但不揭露金額，同樣讓買家措手不及。

里德說，美國消費者不習慣支付關稅，因此大多數外國賣家似乎選擇自己支付關稅。但他補充指出：「賣家正試圖以某種方式把關稅成本算進產品價格裡。」