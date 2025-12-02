好市多也控告川普政府了！加入反關稅訴訟戰 動機：搶回全額退稅資格

全美最大倉儲式量販賣場好市多（Costco）加入控告美國川普政府的一長串企業行列，以確保如果美國最高法院推翻川普的全球關稅政策時，該公司能取得退稅資格。

根據法院紀錄，好市多是自10月下旬以來向美國貿易法院提出訴訟的數十家企業之一，它們挑戰川普總統援引「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）課徵關稅的做法。在這波由主要由小企業與民主黨籍州官員發動的訴訟戰中，好市多是加入的最大企業之一。

最高法院已於11月5日針對川普的關稅政策展開辯論，並將案件排入快速審理程序，但尚未透露何時會做出判決。同時間，大大小小規模的企業都提出類似訴訟，避免一旦法院推翻關稅政策，自身卻陷入了能否取得退稅資格的不確定情勢。

好市多的律師在11月28日提交予美國國際貿易法院的訴狀中表示，這次訴訟的動機源於不確定性：如果最高法院裁定關稅違法，所有已繳關稅的企業是否都能保證獲得退款仍無明確答案。

訴訟內容並未說明川普的關稅迄今讓好市多損失多少成本。

好市多主張，該公司需要法院立即介入，因為美國海關及邊境保衛局拒絕了好市多所提出延長「清關」最後期限的請求。所謂「清關」指的就是關稅結算，更確切來說，是指對進口貨物應繳納的稅費進行最終、確定的計算和裁定。好市多表示，這可能會危及自身未來索討全額退稅的能力。

Costco還在訴訟中，請求法官頒布禁令，禁止美國海關和邊境保護局在最高法院審理此案期間繼續徵收關稅。

好市多在周一並未立即回覆置評請求。白宮發言人德賽在聲明中表示：「未能維持川普總統合法關稅所帶來的經濟後果是巨大的，這起訴訟凸顯了這一事實。白宮期待最高法院能迅速且妥善地解決此事。」

好市多先前表示，正努力減輕關稅的影響，這些關稅主要影響非食品的產品。該公司已將部分商品轉往非美國市場銷售、提前備貨以避開關稅，並透過整合採購來減少供應商數量。舉例來說，好市多5月曾表示，已維持從中南美洲進口的鳳梨與香蕉價格穩定，因為這些商品對顧客十分重要；同時將從中南美洲進口的鮮花價格調漲，因為花對消費者而言並非必需品。