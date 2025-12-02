快訊

跨區就學／北北基逾9成可讀公校 為何高中校長疾呼減招

中國海警將日本漁船驅離釣魚台 日巡邏船要求陸駛離領海

英國敲定輸美藥品享「0%關稅」 交換條件曝光

好市多也控告川普政府了！加入反關稅訴訟戰 動機：搶回全額退稅資格

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美國量販店巨擘好市多（Costco）加入反川普關稅的訴訟戰，以確保如果美國最高法院推翻川普的全球關稅政策時，該公司能取得退稅資格。。美聯社
美國量販店巨擘好市多（Costco）加入反川普關稅的訴訟戰，以確保如果美國最高法院推翻川普的全球關稅政策時，該公司能取得退稅資格。。美聯社

全美最大倉儲式量販賣場好市多（Costco）加入控告美國川普政府的一長串企業行列，以確保如果美國最高法院推翻川普的全球關稅政策時，該公司能取得退稅資格。

根據法院紀錄，好市多是自10月下旬以來向美國貿易法院提出訴訟的數十家企業之一，它們挑戰川普總統援引「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）課徵關稅的做法。在這波由主要由小企業與民主黨籍州官員發動的訴訟戰中，好市多是加入的最大企業之一。

最高法院已於11月5日針對川普的關稅政策展開辯論，並將案件排入快速審理程序，但尚未透露何時會做出判決。同時間，大大小小規模的企業都提出類似訴訟，避免一旦法院推翻關稅政策，自身卻陷入了能否取得退稅資格的不確定情勢。

好市多的律師在11月28日提交予美國國際貿易法院的訴狀中表示，這次訴訟的動機源於不確定性：如果最高法院裁定關稅違法，所有已繳關稅的企業是否都能保證獲得退款仍無明確答案。

訴訟內容並未說明川普的關稅迄今讓好市多損失多少成本。

好市多主張，該公司需要法院立即介入，因為美國海關及邊境保衛局拒絕了好市多所提出延長「清關」最後期限的請求。所謂「清關」指的就是關稅結算，更確切來說，是指對進口貨物應繳納的稅費進行最終、確定的計算和裁定。好市多表示，這可能會危及自身未來索討全額退稅的能力。

Costco還在訴訟中，請求法官頒布禁令，禁止美國海關和邊境保護局在最高法院審理此案期間繼續徵收關稅。

好市多在周一並未立即回覆置評請求。白宮發言人德賽在聲明中表示：「未能維持川普總統合法關稅所帶來的經濟後果是巨大的，這起訴訟凸顯了這一事實。白宮期待最高法院能迅速且妥善地解決此事。」

好市多先前表示，正努力減輕關稅的影響，這些關稅主要影響非食品的產品。該公司已將部分商品轉往非美國市場銷售、提前備貨以避開關稅，並透過整合採購來減少供應商數量。舉例來說，好市多5月曾表示，已維持從中南美洲進口的鳳梨與香蕉價格穩定，因為這些商品對顧客十分重要；同時將從中南美洲進口的鮮花價格調漲，因為花對消費者而言並非必需品。

關稅 川普

延伸閱讀

川普接受MRI檢查引關切 醫師：心血管健康極佳

川普公開介選有用！宏都拉斯總統選舉情勢最後4天驟變 開票結果超拉鋸

川普將與國安官員開會 商討委內瑞拉議題

澤倫斯基盼與川普談關鍵議題 美特使將赴俄會普丁

相關新聞

買1.4萬元風衣付8千元關稅！川普取消小額包裹免稅 消費者首嘗震撼

美國總統川普今年關閉名為「小額免稅政策」（de minimis exemption）的漏洞，不再允許價值800美元或以下...

英國敲定輸美藥品享0%關稅！ 交換條件曝光

路透報導，英美於12月1日宣布達成協議，英國以提高美國進口新藥淨價25%，換取英國輸美藥品與醫療科技享零關稅待遇。此舉正...

美國對南韓半導體藥品關稅設上限！最高不超過15% 鎖定與台日競爭

路透報導，美國商務部長盧特尼克於當地時間12月1日宣布，因南韓已在國會立法履行對美國的3500億美元戰略投資承諾，確定解...

好市多也控告川普政府了！加入反關稅訴訟戰 動機：搶回全額退稅資格

全美最大倉儲式量販賣場好市多（Costco）加入控告美國川普政府的一長串企業行列，以確保如果美國最高法院推翻川普的全球關...

美降南韓關稅至15%！川普協議全面生效 半導體關稅封頂15%

美國商務部長盧特尼克周一表示，美國對南韓進口商品，包含汽車在內的一般關稅將降至15%，並回溯自11月1日生效，因為南韓已...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。