英國敲定輸美藥品享0%關稅！ 交換條件曝光

路透報導，英美於12月1日宣布達成協議，英國以提高美國進口新藥淨價25%，換取英國輸美藥品與醫療科技享零關稅待遇。此舉正值美國最高法院預計今年底或明年初就對等關稅進行裁決之際，專家認為川普政府急於在裁定前盡可能敲定更多貿易協議細節。

根據協議，英國同意把向美國新藥支付淨價提高25%，交換美國對英國藥品、藥品原料和醫療科技等，免除根據貿易擴張法第232條規定的產業關稅，以及未來可能依1974年貿易法第301條款對特定國家加徵的關稅。

因此，協議也納入英國調高國家健康與照護卓越研究院（NICE）「品質調整生命年」（QALY）金額門檻，從每年3萬英鎊（約127.4萬台幣）提高至3.5萬英鎊（約台幣148.6萬）。

NICE負責評估新藥療效是否具備足夠成本效益，並以QALY作為基準決定能否納入英國國民保健署（NHS）給付。

修訂後的QALY制度將適用於所有新藥，而不僅限於美國藥品，且不會影響現有藥品價格。

路透指出，英國NICE變更QALY上限是一項重大調整；英國政府表示，這次調整將使制度「能跟上當前製藥企業所處的商業與經濟環境」。

英國商會對這項協議表示樂見其成，並指出以金額計算，藥品占英國對美出口總額的1/5，「如今英國達成一項少有國家能取得的協議，為英國廠商帶來明顯優勢」。

路透報導提到，美國總統川普長期敦促英國與歐洲其他國家提高進口美國藥品的價格，希望讓美國藥價跟其他富裕國家差不多，不要差距過大。

另一方面，美國最高法院預計今年底或明年初就對等關稅做出裁決。

King & Spalding律師事務所合夥人梅傑勒斯（Ryan Majerus）指出，川普政府正趕在裁決之前，儘可能完成更多貿易協議細節，並修訂先前已達成的框架協議。