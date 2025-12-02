美國對南韓半導體藥品關稅設上限！最高不超過15% 鎖定與台日競爭

路透報導，美國商務部長盧特尼克於當地時間12月1日宣布，因南韓已在國會立法履行對美國的3500億美元戰略投資承諾，確定解鎖美韓協議簽訂的「完整益處」，追溯自11月1日起全面調降對等關稅至15%。另外，根據美韓協議，美國對南韓藥品及半導體關稅不得超過15%關稅稅率。

盧特尼克在社群X聲明表示，此舉讓南韓與美國總統川普所簽的貿易協議得以解鎖「完整益處」。

他並表示：「作為回應，美國將依照協議調降部分關稅至15%，包括汽車，並追溯自11月1日起生效。」同時，美國正調降南韓輸美的飛機零件關稅，且讓南韓與日本及歐盟享有同樣的對等關稅稅率不疊加。

根據路透，美韓雙邊貿易協議也將美國未來可能因國安理由對半導體與藥品加徵的關稅上限定為15%，使南韓得以與在亞洲的主要競爭對手日本和台灣站在同一水平。

盧特尼克表示，南韓對美投資的承諾強化雙邊經濟夥伴關係「有助於美國本土的就業與產業」，他對「兩國之間深厚的互信」深表感謝。