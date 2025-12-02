英國率先達成藥品輸美零關稅 另提高健保給付上限

英國政府今天宣布，已與美國達成藥品自英輸美「零關稅」協議，有效期至少3年，是目前唯一獲美方此優惠待遇的國家。相對地，英國將提高藥品健保給付上限，有利各國藥商拓展英國市場。

英美5月敲定「經濟繁榮協議」（EconomicProsperity Deal, EPD），作為雙方後續貿易投資條件細部協商的基礎，並確立重點合作領域，以及彼此享有最惠國待遇。自美國總統川普（Donald Trump）1月下旬就任並屢次揚言對各國提高貨品輸美關稅以來，英國是第一個與美國簽訂貿易協議的國家。

今天宣布的輸美藥品「零關稅」協議是英美EPD一部分。EPD內容自5月以來陸續更新，其中有條款提到，英美雙方持續致力確保英國「對美國的藥品出口，以及其他可能受232條款調查、或受其他關稅措施影響的產業」，將獲顯著優惠待遇。

「232條款」指的是美國「貿易擴張法」第232條，允許總統以國家安全為由，對進口商品施加貿易限制。

英國政府指出，美方提供的優惠待遇擴及醫療科技產品出口，美方不會對英國輸美醫療科技商品和服務額外加徵關稅。

相對地，英國將提高健保藥品給付上限，幅度高達25%。這意味核定機關將修改藥品的「成本效益」或「性價比」檢核標準，包括將現行「為確保一名病患增加一年健康壽命，健保體系平均需較現有治療方式一年多投入2萬至3萬英鎊（約新台幣83萬至125萬元）」，調整為「2萬5000至3萬5000英鎊」。

這是過去20多年來，英國首度大幅調升健保藥品給付門檻。英國政府強調，新措施將讓更多創新、實證具良好效果的藥品和治療方式，更早進入健保體系、滿足更多民眾需求。部分這類藥品和治療方式以往可能因為「性價比」未達門檻，而遭健保體系排除，這對罕見或難治疾病而言，更是如此。

官方預期，各國業者可望將因此選擇在英國優先推出新藥，英國民眾則可望率全球之先，盡早體驗先進或突破性療法。

另一方面，根據協議，英國將下修健保體系對製藥公司收取的處方藥品退款。按現行規定，針對特定藥品（通常為品牌原廠藥），若健保體系的使用量高於年度議定上限，則製藥公司需向健保體系繳回超額銷售收入的23.5%至35.6%。按新規定，這個費率將下修至15%。

儘管15%仍高於許多歐洲國家的藥商返還費率標準，例如德國的7%，新措施在抑制藥價、挹注健保服務之餘，已較以往提供製藥公司更多誘因發展英國市場。

此外，英國政府近日也宣布，擬將醫療臨床試驗的官方核准期程由91天大幅縮短至41天，以利病患提早數週參與可望翻轉人生的實證研究。

英國在生物和醫療科技領域的發展具國際優勢，政府則宣告擬進一步提升相關領域產值，至2030年確立英國作為歐洲首屈一指生物科學經濟體的地位。

官方估計，英國藥品貿易出口額一年至少有50億英鎊，藥品出口更是占英國對美貿易出口總額約20%。與美國達成藥品輸美「零關稅」協議，不僅有助確保英國境內業者優勢，也有助吸引外來投資。

值得一提的是，英國政府同時正透過整合健保體系目前各自分散、零碎的資料庫，建立單一入口系統，以利研究人員、醫護人員、製藥及其他相關產業藉由一次性的核准程序，自單一大型資料庫取得較完整、全面的資訊，提高治療、研發和試驗效率。