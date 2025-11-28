多數問題已解決 印度官員證實年底前有望與美達成貿易協議
印度商業與工業部秘書亞格拉沃（Rajesh Agrawal）今天表示，印美貿易協議中大多數問題已經解決，今年底前有望與美國達成貿易協議。
路透社報導，亞格拉沃在印度工商協會（FICCI）活動上告訴產業領袖：「貿易協議框架是首要之務，因為這能解決雙方關稅問題。」
亞格拉沃指出，「我想我能說的是，我們已經很接近（達成協議），我們已試圖解決大多數問題」，任何未解決的問題可透過「政治層面」處理。
他還說：「我們非常樂觀，也抱持很大希望，應可在今年內找到解決方案。」
