台美關稅談判 卓榮泰：台灣模式優於各國、堅持國家利益

中央社／ 台北28日電
各界關注台美關稅談判進度，行政院長卓榮泰今（28）日表示，政府已提出優於他國的台灣模式積極與美方談判，同時也會堅持國家利益，盼儘速有最終進度對外說明。示意圖／AI生成
各界關注台美談判進度，行政院長卓榮泰今天表示，為讓企業能夠在穩定的後關稅世代，進行產業的調適、轉型跟發展，政府已提出優於他國的台灣模式積極與美方談判，同時也會堅持國家利益，盼儘速有最終進度對外說明。

卓榮泰今天在經濟部長龔明鑫、僑委會委員長徐佳青、行政院發言人李慧芝、立法委員蘇巧慧等人陪同下，出席中華民國第48屆、海外華人第34屆創業楷模暨創業相扶獎頒獎典禮致詞與頒發獎項。

卓榮泰致詞時指出，他知道產業界都還在等待政府跟美國談判盡早完成，為讓大家能夠在穩定的後關稅世代，進行各種產業的調適、轉型跟發展，政府也正積極與美方進行各種談判，並且提出台灣模式。

他說，台灣模式就是讓業者自主到美國投資，但由政府提供金融的保證，同時台美之間進行更多合作，美方設的服務園區將有相關行政作業、水電資源、人力、來往跟護照等流程簡化，除服務到美國去投資的台灣產業，也可能服務當地產業，台灣模式有別於其他各國，更是優於他國。

卓榮泰強調，談判過程，政府一定堅持國家利益、產業利益、國人健康，以及糧食安全，希望儘快有一個最終的報告可以產生，再向民眾說明，同時，政府會以韌性特別預算、中小微企業振興方案等持續支持產業，提供最及時的合作，不讓產業界在國際變局中孤軍奮鬥。

對於獲獎楷模，卓榮泰說，歷屆楷模在台灣各行各業建立堅實令人感佩的成就，展現出台灣精神，而這屆獲獎楷模來自海內外，跨越世代、領域、國際，產業也各有不同，證明無論從事哪一行，百工百業都能夠成為台灣國家延伸的力量，邁向總統賴清德期許的經濟日不落國。

根據新創總會資訊，新創總會自民國67年創立「創業楷模獎」，48年間共表揚752位創業楷模，足跡遍及五大洲、27個國家，累積創造超過新台幣3.5兆元產值，期盼透過每年嚴謹遴選表彰傑出創業家，展現「取之於社會、用之於社會」的精神，形塑共享價值。今年，國內外共有19位創業家脫穎而出，所屬企業橫跨生醫科技、半導體設備、食品、智慧製造、AI、綠能等領域。

關稅 川普 卓榮泰 台灣

