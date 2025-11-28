快訊

翅膀硬了？印尼拒吞美國「毒丸」 因握有這些籌碼

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
印尼拒絕美方在貿易談判中提出的毒丸條款，表示「這攸關經濟主權」。歐新社
印尼拒絕美方在貿易談判中提出的毒丸條款，表示「這攸關經濟主權」。歐新社

美國總統川普試圖強迫印尼在貿易協議中，接受所謂的「毒丸」和其他具脅迫性的條款，但遭這個東南亞最大經濟體抵抗，理由是這些條款侵害經濟主權。若印尼拒絕，恐影響美國對中國大陸在東南亞影響力的打壓。

英國金融時報（FT）報導，美印貿易談判7月達成初步共識，印尼輸美產品遭徵19%對等關稅，美國在協商進入收尾階段時提出上述條款，遭印方拒絕。

馬來西亞和柬埔寨上月雙雙與美簽訂類似條款。美國在協議中，要求這兩國遵循美國制裁行為與其他經濟限制措施，也不得徵收歧視美企的數位服務稅，此外，在與他國簽訂數位貿易協議前，須先諮詢美國。

一名印尼官員表示，「我們不同意（這些條款）是因為這攸關經濟主權」。另一名知情人士說，印尼擔心「失去外交自主權，且會被美國設限」。

FT指出，美國與次要夥伴（junior partner）進行貿易談判時，不斷尋求增添「毒丸」或「忠誠」條款，並在其中威脅，若對方與他國簽訂被美方視為危及美國核心利益的條約，美方將片面終止合約。

區域分析師和貿易專家認為，印尼對美國的抵抗，顯示印尼經濟實力相對較大，也同時反映出東南亞經濟體需要在美中兩國兩邊下注。

瑞士洛桑管理學院地緣政治與戰略學教授伊凡內特（Simon Evenett）說，「相較馬來西亞，印尼較具優勢，因其經濟規模為大馬的三倍，而印尼對美國市場的依賴也較少，去年印尼商品對美出口額為280億美元，馬來西亞為530億美元。他說，「這就是籌碼。問題是，這樣的籌碼夠嗎？」

印尼的抵抗也顯示，美國在說服貿易夥伴限制中國在全球貿易與供應鏈的影響力時，遭遇困難，尤其是在東南亞地區。

中國是多數東南亞國家的最大貿易夥伴，也是最大外資之一，尤其是在對當地經濟至關緊要的產業。以天然資源蘊藏豐富的印尼為例，中國是鎳金屬的最大投資者，鎳是製造不銹鋼與電動車（EV）電池的關鍵原料。

印尼經濟統籌部長艾朗嘉（Airlangga Hartarto）本月稍早表示，與美貿易協議持續中，年底前有望定案。美國貿易代表署（USTR）資深官員則說，華府尋求在提升雙邊貿易的同時，保護供應鏈。USTR還說，「最終，各國都有決定如何掌管其經濟安全的主權權利」。

