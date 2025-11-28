美關稅戰促中出口多邊化 韓銀：反增影響力

韓國銀行（相當於中央銀行）最新發布報告分析，美國在與中國的貿易戰中提高關稅，雖減少中國對美出口，但也間接促成中國出口多邊化，反而增加中國對其他國家的影響力。

韓國銀行27日公布「近期中國出口國多邊化加速現象評價」報告，指出美國關稅政策雖有緩解，但美中競爭持續可能性大，預估中國未來也將持續努力發展出口多邊化。

藉此，中國不只短期內可緩解對美出口減少的影響，中長期也可增加對新興市場等美國以外國家的「中國製造」影響力。

韓銀報告分析，近期因為中國出口多邊化加速，美國以外國家對中國產品依賴度正在快速上升，未來在人工智慧（AI）等尖端技術產業的影響力很有可能持續擴大，對韓國、德國、日本等其他製造業中心的國家造成負面影響。

韓聯社報導指出，以中國通關為基準，中國今年前3季出口分別年增5.6%、6.1%、6.5%，實際上持續增加。對美國出口雖減少，但整體出口不僅沒有如預期受到衝擊，反而成長。

中國今年第2、3季對美出口減少26%，但對歐盟、東協，非洲等美國以外國家出口增加12%，代表出口集中度的數值也降低。