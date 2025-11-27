川普貿易牌誘中南美 與陸搶地緣影響力

本月以來美國對中南美洲的關稅逐步放寬，外媒從地緣政治影響力解讀。川普對中南美洲的貿易戰略在近幾週峰迴路轉，依序談妥多國貿易協定新框架，能享更低關稅，專家分析，此舉想削弱中國在中南美洲越發領先的影響力，對急需海外資本刺激經濟的國家，川普的貿易招很有用，但中南美洲與歐盟的南方共同市場協議與此不相容、恐得擇一。

抑制中國影響力

根據《ASCOA美洲協會觀察》追蹤報導，美國在近幾週開始推行川普的貿易策略，他們先是與阿根廷、厄瓜多、薩爾瓦多、瓜地馬拉簽署一系列互惠協議框架，對特定品項產品給出低關稅（如咖啡、可可、香蕉），隨後又對中南美洲出口支柱，包含牛肉、橙汁等產品取消關稅，接著又將巴西出口的水果、咖啡、牛肉納入零關稅。

這一系列的做法被解讀有地緣政治競爭的意涵，據權威外媒《德國之聲》分析，川普會打這張貿易牌，是為了抑制中國在中南美洲的影響力。中國在中南美洲的影響力正默默超車美國與歐盟，他們近期超車巴西、成為阿根廷最大的貿易夥伴（同時美國摔到第4位）；而中南美洲經委會報告指出，隨著肉類與大豆出貨量增加、以及銅價格上漲，對中國的出口總額增長高達7%。

急需海外資本刺激

這也是美國積極尋求貿易破局的原因，特別是這些中南美洲國家多數都需要海外資本來刺激經濟成長，像是阿根廷、高科技製成的墨西哥等。

外媒BN美洲就報導，阿根廷與美國的貿易新框架有助於農業以外的供應鏈重組，像是過去由亞洲主導的製造業（如個人電腦），現在有望由南美搶回一些市場份額，阿根廷硬體公司Pixart執行長歐提茲就說，現在電腦若60%是由本地製造，可以享零關稅進入美國。

不過，中南美洲與美國的貿易新協定與他們此前跟歐盟談的南方共同市場協議（MERCOSUR的FTA）並不相容，中南美洲恐怕只能擇其一，德國專家盧娜表示，考慮到南方共同市場協議陷入僵局（此前法國與匈牙利為首投出反對票，癥結點在農產領域的保護意識），中南美洲選擇攜手美國更具效率的雙邊協議，也是可以理解的。

