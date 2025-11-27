快訊

美正式延長178項中國商品關稅豁免！醫療與太陽能製造設備入列

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）10月30日在釜山舉行雙邊會談。路透
美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）10月30日在釜山舉行雙邊會談。路透

路透報導，美國貿易代表署（USTR）26日正式宣布，延長部分中國工業與醫療產品的關稅豁免1年，至2026年11月10日，這是美中領袖10月在釜山會談後達成貿易休兵協議的一環。

USTR在聲明中指出，此次延長是依據白宮11月1日公布川普與中國國家主席習近平達成的「歷史性貿易與經濟協議」而作出的決定，正式確定延長既有豁免。

美國總統川普第一任期曾以北京的智慧財產權做法為由，依據「301條款」對中加徵關稅。相關豁免在過去一年多來多次延長，原定於11月29日到期。

這次豁免範圍涵蓋14項與太陽能產品製造設備相關的項目，以及164項涵蓋廣泛工業與醫療用途的產品，包括電動機、血壓監測設備、泵浦零件、汽車用空氣壓縮機與印刷電路板等。

