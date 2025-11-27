美議員提案撤銷對台日韓關稅 籲「不能向盟友發出混亂訊號」

美國民主黨籍夏威夷眾議員德田（Jill Tokuda）近日宣布提出一項法案，主張取消對印太地區等40國盟友的關稅，包括台灣、日本、菲律賓與南韓。

德田於當地時間24日發布新聞稿，宣布提出「印太夥伴暨盟友關稅撤銷法案」（Indo-Pacific Partner and Ally Tariff Repeal Act），主張取消對「南韓、日本、菲律賓與台灣在內等40國施加不必要且產生反效果的關稅，以此重新確立並強化彼此盟友關係」。

德田是眾議院「美國和中共戰略競爭特設委員會」委員，她批評：「在中國共產黨的經濟與軍事威脅加劇的情況下，美國不能向盟友發出混亂訊號。對盟國課徵關稅，與美國的安全與經濟利益背道而馳。」

她指出，關稅也會對美國消費者與企業造成負面影響，並表示：「這項法案將有助於支持美國對盟友的安全承諾，與自由開放的印太區域。」

其他參與提案的民主黨議員包括台裔加州議員劉雲平（Ted Lieu）與柯斯塔（Jim Costa）、內華達州議員泰塔斯（Dina Titus）、紐約州議員戈德曼（Daniel Goldman）、印第安那州議員卡森（André Carson）與夏威夷議員凱斯（Ed Case）。