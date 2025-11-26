投資低於日韓？台美貿易協議新內容曝光 傳允諾「協助培訓美國勞工」

快訊

日職／成績爛遭砍薪6000萬！ 戶鄉翔征發誓：明年要好好表現

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
美國總統川普政府正與台灣協商的貿易協議，據傳可能包含台灣承諾協助培訓美國半導體製造和其他先進產業勞工，但台灣承諾的美國投資規模將低於日本南韓

路透引述知情人士說法報導，根據這項安排，台積電等台灣企業將挹注新資金及派遣員工，藉此拓展美國事業版圖及訓練美國勞工，台灣也將協助華府利用台灣技術知識打造科技園區基礎設施。不過，報導也指出，台灣與美國何時會敲定協議及最終協議細節，目前仍不得而知。

南韓和日本已分別承諾總計投資美國3,500億及5,500億美元，以換取美國課徵的商品關稅從25%降至15%。目前台灣對美國出口關稅為20%，知情人士透露，台灣承諾的美國總投資將低於區域主要經濟競爭對手。

行政院長卓榮泰26日在新聞稿中表示，台美關稅談判目前已完成技術性磋商，待完成書面文件交換過程後，將進入到總結會議。

關稅 川普 美國 日本 南韓 台美 台積電 貿易協議

