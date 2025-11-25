中美關稅競逐…滬學者：關稅戰本質是法律戰 正研擬更多涉外法治工具

儘管中美關稅戰暫時「休兵」，但隨全球貿易格局演變，大國間的競爭正從傳統「熱戰」轉向「規則戰、法律戰」新特徵。上海學者指，美國以關稅與調查手段施壓的方式，其實屬於法律戰層面的對抗；面對新局，除稀土外，大陸學界也在評估可運用且強有而有力的法律工具與策略。

上海社科院25日舉行「涉外法治與中國式現代化」中外媒體學術沙龍。上海社科院法學研究所所長姚建龍稱，國際關稅、貿易調查及長臂管轄等現象，本質是大國間以法律手段的競爭，即「法律戰」。他指出，當前的大國博弈主要表現在規則和法律的較量，而非熱戰。美國經常利用關稅、長期調查及長臂管轄施壓，對大陸法學界提出巨大挑戰，要求大陸在涉外法治上積極應對。

姚建龍說，儘管有法律工具，但大陸的涉外法治建設「不是一個放大版的地方保護主義」，而是希望促進國際法治更加公平合理。西方國家如美國經常動輒發起關稅戰、301調查等，這促使大陸法學界重視涉外法治，思考如何以法治方式維護國家與人民利益，同時推動國際法治進步與人類命運共同體建設。

對於關稅與談判策略，上海社科院法學研究所國際法室主任王海峰指，關稅本身就是一種涉外法律政策工具。過去一段期間，美中互徵的「對等關稅」經過雙方多輪談判後已降至約10%，顯示關稅措施可透過談判逐步調整或暫停。她稱，關稅談判涉及日內瓦、吉隆坡等多場國際磋商和貿易救濟規範，這些都是法律與規則層面的博弈，須透過專業法治管道處理，否則雙邊企業貿易難以為繼。

談到大陸的籌碼運用，「稀土牌」一直被大陸視為在中美關稅談判中的重要籌碼之一，王海峰說，除稀土外，大陸科研工作者都在研究其他包括涉外法律等可能的強而有力工具，以應對美方的關稅、調查與貿易救濟措施。

此外，姚建龍在會中回顧大陸涉外法治的制度化進程指出，自中共十八大以來，涉外法治逐步從學術概念升格為中央政策。2014年起在中央文件中強調社會法律工作，2019年明確提出涉外法治建設，2020年中央全面依法治國工作會議將「統籌國內法治與涉外法治」列為重要內容。

姚建龍並強調，完善涉外法律法規體系、建立執法司法協調機制與提升司法公信力，是應對國際風險、保障國家利益的核心任務；隨著大陸企業「走出去」步伐加快，涉外法治也為海外投資與境外權益保護提供制度保障。