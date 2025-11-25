快訊

關稅戰為法律戰 上海學者談中國涉外法治重要性

中央社／ 上海25日電

美中貿易戰暫時休兵。上海學者指出，涉外法律在談判中扮演重要角色，美國發起的關稅戰是透過法律戰對中國施壓，中國的研究者都在研究，除了稀土外，還有哪些強有力的法律工具箱。

上海社科院今天舉行「涉外法治與中國式現代化」中外媒體學術沙龍，多名學者就在中國外企的法治保障、中企出海的法律服務和涉外司法服務等發表演講。

上海社科院法學研究所所長姚建龍說，現在大國之間的爭博弈，更主要的表現為規則的競爭，或是俗稱的「法律戰」，這對中國來說是提出了非常大的挑戰。

他在回覆中央社記者提問時表示，近年中國對涉外法治的重視，在很大程度上是受到了西方的啓發和影響。

他說，美國發起的關稅戰、啟用301條款等，基本上都是透過法律戰的方式對中國施壓，在這樣的過程中，中國也逐步認識到法律在維護國家和人民利益中所起到的重要作用。

中國在2021年1月公布施行「外商投資安全審查辦法」，針對涉及國安領域的外商投資案進行審查。2021年6月公布施行「反外國制裁法」，祭出驅逐出境、不准入境、凍結境內財產的制裁，並可禁止中國組織、個人與被制裁者交易、合作。

更早的2019年，中國宣布建立「不可靠實體清單」，對列入清單的實體，中方將依據對外貿易法、反壟斷法、國家安全法等法律規章，採取任何必要的法律和行政措施。

儘管有這些法律工具，姚建龍強調，中國的涉外法治建設「不是一個放大版的地方保護主義」，而是希望促進國際法治更加公平合理。

上海社科院法學研究所國際法室主任王海峰在會後交流中表示，美國對中國的「對等關稅」，透過雙方一輪輪談判不斷降低或部分暫停加徵，關稅談判就是涉外法律政策的運用。

在關稅談判中，「稀土牌」被認為是中國手中的王牌之一。王海峰說，除了稀土以外，科研工作者都在研究，還有哪些強有力的法律工具箱。

姚建龍在演講中並回顧當前中國涉外法治的發展歷程。

他說，2014年中共18屆四中全會通過了「中央關於全面推進依法治國若干重大問題的決定」，首次明確提出要求加強涉外法律工作，這是在中央政策文件上開始這樣的表述；2019年中共19屆四中全會通過的決定，提出要求要加強涉外法治工作。

到了2020年11月，首次召開的「中央全面依法治國工作會議」正式提出「習近平法治思想」，把「統籌推進國內法治和涉外法治」列為要義之一。今年11月17、18日召開的「中央全面依法治國工作會議」，是時隔5年再次召開此會。

甫於上月結束的中共20屆四中全會，通過了「十五五」（第15個五年規劃，2026到2030年）規劃建議，其中也提到「加快涉外法治體系和能力建設，健全國際商事調解、仲裁、訴訟等機制」。

關稅 川普
商品推薦

