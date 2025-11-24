南韓與台灣合作對美爭取晶片關稅優待？ 學者提3問

外媒報導，南韓貿易談判官員指可與台灣合作對美爭取晶片關稅優待。對此，中經院區域發展研究中心主任劉大年指出，這個消息有三件事要釐清，第一，消息是否屬實？第二，南韓若有需求，應該透過正式管道跟台灣政府談；第三，美國願不願意台韓一起合作爭取半導體關稅？

劉大年表示，此次美國與各國談判都是個別雙邊洽談，且是整個「包裹」（Package）談，並沒有多邊談判，要先確定南韓說法是否屬實？他認為，台灣條件比南韓好，台灣半導體到美國投資也比南韓多，「半導體關稅豁免與投資有很大關係，為什麼要讓它（南韓）占便宜？」台灣應以自身利益為核心，在雙邊談判中爭取最有利待遇。

劉大年表示，南韓希望與台灣半導體爭取共同豁免，但美國此次與所有國家談判，都不是單一項目談，而是整個包裹談，包括增加採購及投資金額、開放市場幅度等，不可能與個別國家合作一起談。縱使要合作，台灣條件也比南韓好，尤其是台灣半導體已經在美國投資那麼多了，「不排除南韓要占我們便宜」。他說：「半導體是豁免與投資有很大關係，為什麼要讓它占便宜？」

其次，他表示，這次談判美國走的是雙邊談判，與各國都是獨立雙邊談，南韓其他事項談判沒有找台灣合作，「為什麼只有半導體找我們談？」南韓在美國的投資規模與台灣有別，若與基礎不同的南韓共同談判，將難以在關稅項目上與韓國區分，可能會稀釋台灣的既有優勢。他認為台灣應以自身利益為核心，在雙邊談判中爭取最有利待遇。

劉大年強調，南韓與台灣非常不一樣，南韓與美國簽有貿易協定，很早就對美國開放市場，這次台灣也要開放市場，雖然是被美國強迫，但也是台灣談判籌碼運用，與南韓被迫投資3500億美元非常不一樣，「南韓找我們合作是牛頭不對馬嘴」 。