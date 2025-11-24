拆不掉的川普關稅高牆？歐美貿易協議的光環與現實

歐盟官員預計周一將敦促美方落實7月達成的歐美貿易協議，包括下調美國對歐洲鋼鐵的高額關稅，並取消歐盟葡萄酒、烈酒等商品的輸美關稅。美國商務部長盧特尼克與美國貿易代表葛瑞爾將首次訪問布魯塞爾，出席會議。

歐美7月達成協議後，關稅調整卻遲未啟動。依據協議，美國對大多數歐盟商品設定15%關稅，而歐盟同意取消許多美國進口貨的關稅。然而，歐盟的承諾須經歐洲議會與各成員國政府批准，最快也要明年3或4月才能完成程序，讓華府感到不耐。

與此同時，歐盟也不滿意美方的執行進度。美國不僅尚未調整對歐洲鋼鋁課徵的50%關稅，更自8月中起將關稅範圍擴大至包括摩托車、冰箱在內的407項衍生產品，並預告下月可能進一步增列項目。此舉令歐盟質疑美方誠意，認為美國持續以關稅作為施壓手段。

美國還可能對卡車、關鍵礦物、飛機與風力發電設備加徵新關稅，使7月協議的成效面臨被掏空的風險。儘管雙方同意繼續磋商，但在許多關鍵議題上缺乏共識，致使整體關稅減讓陷入膠著。一名歐盟外交官坦言，當前正處於「微妙時刻」。