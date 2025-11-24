快訊

南韓：可與台灣合作對美爭取晶片關稅優待

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
路透報導，南韓首席貿易談判代表、產業通商部部長呂翰九24日受訪表示，在美國總統川普課徵晶片關稅一事上，與台灣有合作空間。圖為主機板及晶片示意圖。路透
路透報導，南韓首席貿易談判代表、產業通商部部長呂翰九24日受訪表示，在美國總統川普課徵晶片關稅一事上，與台灣具有合作空間。

「台灣也在進行談判中，」呂翰九接受電台廣播專訪表示，「因此南韓與台灣仍有合作空間，共同爭取最有利待遇」。

南韓與美國11月敲定最終貿易協議，美方確定調降南韓輸美商品關稅，交換南韓對美國戰略產業的大規模投資；同時，台灣仍與美方在貿易談判中。

美方在與南韓的協議中表示，未來若與其他國家簽訂涵蓋至少與南韓同等規模半導體貿易量的協議，南韓所適用的半導體關稅待遇，不得比那些協議提供的條件更差。南韓官員指出，這是指關鍵對手台灣。

一名南韓官員拒絕證實南韓是否就此事與台灣有過任何具體討論。

根據海關數據，南韓10月對美國的半導體出口在AI先進晶片需求增加的帶動下，成長51.2%，達到12億美元。

