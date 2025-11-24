美最高法院若推翻關稅 白宮有備案

美國政府針對最高法院若推翻川普實施全面性關稅的權限，研擬各種備案選項，以盡快實施替代性的關稅措施。

據熟悉官員表示，商務部與貿易代表署已經研擬Ｂ計畫，包括貿易法第三○一條及第一二二條，授權總統片面實施關稅。但風險在於程序較慢，且範圍較為有限。

川普上周三表示，「我們正在等待判決。我們希望將有好結果；但如果不是，我們仍將行動；我們始終都能找到方法」。白宮對準備工作的細節不做評論，但承認正在尋找「新方法」來維持川普的關稅政策。

最高法院何時判決仍不清楚。法官可能支持現行關稅措施，或全面駁回，又或採取較針對性的作法。判決結果可能對企業及外國政府造成更多的不確定性。

目前美國進口品的平均有效關稅稅率約百分之十四點四，其中約一半的稅率源自於川普引用「國際緊急經濟權力法（ＩＥＥＰＡ）」的授權。經濟學者表示，如果最高法院取消川普對各國的普及性關稅，「預料大部分關稅最終將被其他措施完全取代」。

一些備案選項已經在進行中，例如川普對巴西發動三○一調查。依據這項法條，通常需要很長時間的調查，才能實施關稅。「貿易法」第一二二條則授權總統實施百分之十五的關稅稅率，與目前對許多國家的稅率相同，但最多實施一百五十天。

川普也利用「貿易擴張法（ＴＥＡ）」第二三二條，對金屬、汽車等項目實施關稅。政府並已宣布新的調查行動，並實施新關稅。前貿易談判官員庫特勒表示，「二三二條涵蓋大部分製造品，只是時間問題」。

關稅法第三三八條，也是川普另一項潛在的工具，但基於這一條從未被用過，因此可能引發新的訟案。

川普執行這些新措施並不容易，因為各有限制。官員可能被法律問題纏繞，例如政府在現行關稅被駁回後，同時引用第一二二條實施新關稅；或在一百五十天到期之前先行取消，之後又重新施實；又或者能否將這項關稅追溯既往，以避免政府退還關稅給企業界等。

據彭博經濟團隊估算，如果法院推翻現行關稅，政府將退還八百八十億美元。