快訊

為符社會現況…立院法制局：旁系血親禁婚 建議限縮至4親等內

我採購反無人機系統…擬引進以技術 鎖定「接管」大疆無人機

關稅法律戰 白宮訂B計畫…遭推翻時可立刻補位替代

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電報導
在美國最高法院審理政府的對等關稅是否越權之際，美國政府正為敗訴的情境研擬各種「B計畫」。（路透）
在美國最高法院審理政府的對等關稅是否越權之際，美國政府正為敗訴的情境研擬各種「B計畫」。（路透）

知情人士透露，在美國最高法院審理政府的對等關稅是否越權之際，美國政府正為敗訴的情境研擬各種「B計畫」，在原先的關稅措施遭推翻時，立刻以替代關稅措施「補位」。

彭博資訊報導，美國商務部與美國貿易代表署（USTR）已經研B計畫，包括「貿易法」第301條及第122條，授權總統片面實施關稅，但風險在於程序較慢，且範圍較為有限。

白宮拒絕評論準備工作的細節，只承認正在尋找「新方法」維持總統川普的關稅政策。川普上周表示，「我們正在等待判決。我們希望將有好結果；但如果不是，我們仍將行動；我們始終都能找到方法」。

最高法院的判決出爐時間仍在未定之天，可能支持現行關稅措施，也可能全面駁回，或只駁回部分關稅，判決結果可能對企業及外國政府造成更多的不確定性。

川普政府已在推動一些備案選項，例如已對巴西發動301調查。這項法條通常需要很長時間的調查，才能實施關稅。貿易法第122條則授權總統實施15%的關稅稅率，與目前對許多國家的稅率相同，但最多實施150天。川普也利用貿易擴張法第232條，對金屬、汽車等項目實施關稅。政府並已宣布新的調查行動，並實施新關稅。

目前美國進口品的平均有效關稅稅率約14.4%，約半數稅率源自於川普引用「國際緊急經濟權力法（IEEPA）」授權所開徵的關稅。經濟學者認為，若最高法院取消川普的對等關稅，「預料多數關稅最終將被其他措施完全取代」。

川普執行這些新措施並不容易，因為各有限制。官員可能被法律問題纏繞，例如政府在現行關稅被駁回後，同時引用第122條實施新關稅，或在150天到期之前先行取消，之後又重新實施，又或者能否將這項關稅追溯既往，以避免政府退還關稅給企業界等。

關稅 川普

延伸閱讀

民主黨6議員喊話軍方「拒非法命令」 川普嗆：煽動叛亂要進監獄

川普就職周年醞釀內閣改組 諾姆、萊特被點名

美28點計畫「讓感恩節變俄國的」！佛里曼酸：川普值得張伯倫和平獎

李文忠：川普和平方案如21世紀版「慕尼黑協定」

相關新聞

關稅法律戰 白宮訂B計畫…遭推翻時可立刻補位替代

知情人士透露，在美國最高法院審理政府的對等關稅是否越權之際，美國政府正為敗訴的情境研擬各種「B計畫」，在原先的關稅措施遭...

美最高法院若推翻關稅 白宮有備案

美國政府針對最高法院若推翻川普實施全面性關稅的權限，研擬各種備案選項，以盡快實施替代性的關稅措施。

川習會後美中貿易休兵能否持續？彭博分析點出「三大風險」

上個月，美國總統川普與中國大陸國家主席習近平會談後，宣布就降低關稅、暫停部分出口管制和穩定兩國經貿關係達成協議架構。彭博...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。