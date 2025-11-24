關稅法律戰 白宮訂B計畫…遭推翻時可立刻補位替代

知情人士透露，在美國最高法院審理政府的對等關稅是否越權之際，美國政府正為敗訴的情境研擬各種「B計畫」，在原先的關稅措施遭推翻時，立刻以替代關稅措施「補位」。

彭博資訊報導，美國商務部與美國貿易代表署（USTR）已經研B計畫，包括「貿易法」第301條及第122條，授權總統片面實施關稅，但風險在於程序較慢，且範圍較為有限。

白宮拒絕評論準備工作的細節，只承認正在尋找「新方法」維持總統川普的關稅政策。川普上周表示，「我們正在等待判決。我們希望將有好結果；但如果不是，我們仍將行動；我們始終都能找到方法」。

最高法院的判決出爐時間仍在未定之天，可能支持現行關稅措施，也可能全面駁回，或只駁回部分關稅，判決結果可能對企業及外國政府造成更多的不確定性。

川普政府已在推動一些備案選項，例如已對巴西發動301調查。這項法條通常需要很長時間的調查，才能實施關稅。貿易法第122條則授權總統實施15%的關稅稅率，與目前對許多國家的稅率相同，但最多實施150天。川普也利用貿易擴張法第232條，對金屬、汽車等項目實施關稅。政府並已宣布新的調查行動，並實施新關稅。

目前美國進口品的平均有效關稅稅率約14.4%，約半數稅率源自於川普引用「國際緊急經濟權力法（IEEPA）」授權所開徵的關稅。經濟學者認為，若最高法院取消川普的對等關稅，「預料多數關稅最終將被其他措施完全取代」。

川普執行這些新措施並不容易，因為各有限制。官員可能被法律問題纏繞，例如政府在現行關稅被駁回後，同時引用第122條實施新關稅，或在150天到期之前先行取消，之後又重新實施，又或者能否將這項關稅追溯既往，以避免政府退還關稅給企業界等。