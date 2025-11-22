美國部分取消巴西出口高額關稅 雙邊貿易迎來新契機

快訊

中央社／ 聖保羅21日專電

美國總統川普本週宣布，取消對238項巴西出口商品的40%附加關稅，其中包括牛肉、咖啡和番茄，不僅緩解美國國內的通膨壓力，也為巴西農業和部分工業出口帶來新希望。

CNN巴西新聞網等媒體報導，美國食品價格持續上漲，咖啡與牛肉漲幅尤為顯著。根據調查，即溶咖啡1年內上漲超過21%，牛肉部分品項漲幅接近18%。在消費者壓力加劇的背景下，川普（Donald Trump）政府選擇放寬部分農產品關稅，以降低生活成本。

巴西副總統兼工商服務發展部長奧克明（GeraldoAlckmin）表示，這是目前雙邊談判的最大進展，但工作尚未完成。他強調，仍有機械、鞋類、家具等工業品未被納入豁免清單，巴西將繼續推動全面取消附加關稅。

報導指出，巴西外交部長維艾拉（Mauro Vieira）與美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）的會晤，被視為推動談判的重要契機。巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lulada Silva）也已向川普發出訪問邀請，並表示願意前往華盛頓展開新一輪對話。

聖保羅州農業與畜牧業聯合會（Faesp）稱，取消附加關稅為巴西農業出口帶來「更多可預測性」，不僅減輕肉類、大豆、水果等商品的財務負擔，也讓農民能更安全地投資與談判。

巴西冷凍食品協會（Abrafrigo）與水果出口協會（Abrafrutas）也預期牛肉、水果等產品出口量將增加。

然而，未受惠的產業代表如巴西鞋業協會（Abicalçados）和家具業協會（ABIMÓVEL）則批評，美國的決定幾乎沒有改變現狀，行業仍面臨訂單修訂、合同重談與出口轉向。

報導分析，這一舉措既是經濟考量，也是外交姿態。美國國內民調顯示，超過半數民眾將食品價格上漲歸咎於川普，支持率因此下滑。此次放寬關稅，被視為川普在通膨壓力與民意壓力下的戰略調整。

綜合來看，美國的決定為巴西農業出口打開新局面，但工業品仍受制於高額關稅。雙邊談判雖有突破，但距離全面解決仍有相當距離。

