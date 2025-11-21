快訊

母喪後首度露面 郭台銘一頭白髮現身2025鴻海科技日

賓賓哥校園直播風波延燒！961字道歉聲明曝光 稱「友人刻意隱瞞」

「輝達會有好結果」李四川曝最快下周與新壽簽T17、T18解約

川普關稅戰重塑全球格局 複雜制度衝擊供應鏈與企業成本

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普16日在佛州棕櫚灘國際機場登上空軍一號飛往華府前接受訪問。路透
美國總統川普16日在佛州棕櫚灘國際機場登上空軍一號飛往華府前接受訪問。路透

美國總統川普過去一年大幅調整關稅法，將原本數十年來對多數國家進口商品採取一致稅率的制度，改為依進口來源國設置多條不同稅率的複雜架構。從華爾街到一般消費者與中小企業，都正努力因應這套錯綜難解的關稅安排，其衝擊也連動至全球供應鏈與金融市場。

根據Politico與此前報導，以某類工業產品為例，美國過去一律徵收5%關稅，如今若來自歐盟或日本，稅率可能提高至15%；若來自挪威及多數非洲國家則為20%；東南亞國家落在24%至25%之間；來自印度、巴西或中國的進口更可能超過50%。

川普政府此前曾辯稱，關稅是振興國內製造業的重要工具，並與減稅及放寬監管的經濟議程相互搭配。同時積極宣傳企業與其他國家為避免關稅、承諾在美擴大投資的案例，但也承認這些好處需要時間才能反映到工人與消費者身上。

財政部長貝森特日前接受福斯新聞訪問時說：「我當然希望這些投資能立即啟動，但這需要時間。我認為2026年將是爆發性的一年。」不過，一名不願具名的產業高層指出，對部分企業而言，川普的減稅與放鬆監管收益，已被遵循複雜關稅制度的成本大幅侵蝕。他直言：「這極其複雜，而且還在不斷變動。」

在川普多變的關稅政策下，全球製造業如同坐上雲霄飛車。不過，相較於上半年混亂的局面，一些反映實體經濟走勢的關鍵產業近來已逐步擺脫衝擊。儘管未來幾季仍存隱憂，產業主管指出，不確定性已減弱。伊利諾工具公司財務長拉森在財報會議上表示，無論從成本或需求角度來看，「關稅已不再是頭號大事。」

然而，川普取消低價商品豁免並調整關稅的做法，已徹底改變全球包裹貿易結構，並可能在明年持續影響行業前景。聯邦快遞（FedEx）執行長蘇布拉瑪尼亞20日表示，由科技與地緣政治風險牽動的全球貿易與供應鏈轉變，可能將延續更長時間；他並重申美中貨運量持續下滑，而更多貨物流向歐洲與其他亞洲地區。

蘇布拉瑪尼亞說：「在這種新的供應鏈模式下，正在形成一個新的平衡狀態，而這些模式更偏向區域化。產業經濟的調整會花更久一些時間，而一旦改變，就很難再回到過去。」

關稅 川普

延伸閱讀

川普擴大巴西農產品豁免關稅 含牛肉、咖啡等產品

【專家之眼】川普會下令攻打委內瑞拉嗎？

川普扛不住民怨？豁免237項農產品對等關稅…網酸：為選舉退讓

物價高惹民怨 川普簽署行政命令擴大巴西食品關稅減免

相關新聞

川普關稅戰重塑全球格局 複雜制度衝擊供應鏈與企業成本

美國總統川普過去一年大幅調整關稅法，將原本數十年來對多數國家進口商品採取一致稅率的制度，改為依進口來源國設置多條不同稅率...

川普速報／美宣布擴大對巴西關稅豁免 包含咖啡、牛肉

編按：美國總統川普上任以來，掀起全球「川普風暴」。聯合報數位版即日起每周一至周五，由資深編譯搭配AI協作，一早為讀者編按精選川普最新發言，快速整理對全球經貿政策與國際局勢的影響。 速報觀察 •川普政府進一步擴大對巴西食品的關稅豁免，統一處理4月與7月兩套框架，被視為在物價壓力下加速調整貿易政策。烏克蘭總統澤倫斯基表示願意研議美國推動的停戰草案，但因涉及領土與軍力限制，使基輔高層態度謹慎，歐洲多國亦明確反對，警告不得逼烏方讓步。科技方面，輝達雖公布亮眼季報並上調財測，但在獲利了結下回吐漲幅。紐約市長當選人曼達尼則將赴白宮會面川普，聲稱要向總統直陳城市生活成本危機。

川普傳延後開徵晶片關稅 避免美中貿易戰升級、物價飛漲引爆民怨

美國官員透露，近期可能不會實施美國總統川普承諾已久的進口半導體關稅，顯示晶片關稅可能延後徵收，以免刺激中國大陸並加重民怨...

物價、稀土與貿易休兵在前 美擬暫緩徵半導體關稅

路透十九日獨家報導，美國官員私下透露，美國總統川普對進口半導體開徵關稅計畫，近期可能不會實施。

川普：晶片產業被搶走不怪台灣 美國將拿回來

美國總統川普十九日表示，晶片產業從美國手中被拿走，是因為沒有總統願意保護美國產業，他不責怪台灣。

供應鏈衝擊持續！FedEx執行長重申美中貨運量下滑 全球物流大洗牌

聯邦快遞（FedEx）執行長蘇布拉瑪尼亞表示，由科技與地緣政治風險等因素所驅動的全球貿易與供應鏈變化，可能將在長期時間內...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。