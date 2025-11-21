川普關稅戰重塑全球格局 複雜制度衝擊供應鏈與企業成本

美國總統川普過去一年大幅調整關稅法，將原本數十年來對多數國家進口商品採取一致稅率的制度，改為依進口來源國設置多條不同稅率的複雜架構。從華爾街到一般消費者與中小企業，都正努力因應這套錯綜難解的關稅安排，其衝擊也連動至全球供應鏈與金融市場。

根據Politico與此前報導，以某類工業產品為例，美國過去一律徵收5%關稅，如今若來自歐盟或日本，稅率可能提高至15%；若來自挪威及多數非洲國家則為20%；東南亞國家落在24%至25%之間；來自印度、巴西或中國的進口更可能超過50%。

川普政府此前曾辯稱，關稅是振興國內製造業的重要工具，並與減稅及放寬監管的經濟議程相互搭配。同時積極宣傳企業與其他國家為避免關稅、承諾在美擴大投資的案例，但也承認這些好處需要時間才能反映到工人與消費者身上。

財政部長貝森特日前接受福斯新聞訪問時說：「我當然希望這些投資能立即啟動，但這需要時間。我認為2026年將是爆發性的一年。」不過，一名不願具名的產業高層指出，對部分企業而言，川普的減稅與放鬆監管收益，已被遵循複雜關稅制度的成本大幅侵蝕。他直言：「這極其複雜，而且還在不斷變動。」

在川普多變的關稅政策下，全球製造業如同坐上雲霄飛車。不過，相較於上半年混亂的局面，一些反映實體經濟走勢的關鍵產業近來已逐步擺脫衝擊。儘管未來幾季仍存隱憂，產業主管指出，不確定性已減弱。伊利諾工具公司財務長拉森在財報會議上表示，無論從成本或需求角度來看，「關稅已不再是頭號大事。」

然而，川普取消低價商品豁免並調整關稅的做法，已徹底改變全球包裹貿易結構，並可能在明年持續影響行業前景。聯邦快遞（FedEx）執行長蘇布拉瑪尼亞20日表示，由科技與地緣政治風險牽動的全球貿易與供應鏈轉變，可能將延續更長時間；他並重申美中貨運量持續下滑，而更多貨物流向歐洲與其他亞洲地區。

蘇布拉瑪尼亞說：「在這種新的供應鏈模式下，正在形成一個新的平衡狀態，而這些模式更偏向區域化。產業經濟的調整會花更久一些時間，而一旦改變，就很難再回到過去。」