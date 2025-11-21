川普擴大巴西農產品豁免關稅 含牛肉、咖啡等產品

快訊

中央社／ 華盛頓20日綜合外電報導

美國今天表示，將豁免巴西多項農產品的高額關稅，其中包括牛肉、咖啡和番茄，擴大了近期加徵關稅的豁免範圍。

法新社報導，美國總統川普正面臨生活成本不斷攀升的選民壓力。

路透社/益普索（Reuters/Ipsos）民調發現，川普的支持率已降至他重返白宮以來的最低點，而食品價格上漲是支持率下滑的主因。

川普上週才剛削減針對多項農產品進口課徵的對等關稅，這類關稅是為應對被視為不公平的貿易行為而實施，而他最新的命令則擴大了豁免範圍。

然而，在另一項公告下，美國對巴西許多產品的關稅於8月初大幅飆升，當時川普正加強施壓，反對他的右翼盟友、巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）受審。

當時，川普的舉動對許多巴西產品額外加徵40%的關稅，儘管包括柳橙汁在內的廣泛豁免項目減輕了衝擊，但這項關稅仍然衝擊了咖啡、牛肉和糖等關鍵商品。

白宮今天發布的行政命令指出，「特定農產品將不再適用於額外加徵的從價稅」。

這項命令稱，官員們認定「在其他相關考量中，與巴西政府的談判已取得初步進展」。

一份附件詳述了這次新增的40%關稅豁免項目，並將追溯至11月13日起適用。

川普關稅戰重塑全球格局 複雜制度衝擊供應鏈與企業成本

美國總統川普過去一年大幅調整關稅法，將原本數十年來對多數國家進口商品採取一致稅率的制度，改為依進口來源國設置多條不同稅率...

川普速報／美宣布擴大對巴西關稅豁免 包含咖啡、牛肉

編按：美國總統川普上任以來，掀起全球「川普風暴」。聯合報數位版即日起每周一至周五，由資深編譯搭配AI協作，一早為讀者編按精選川普最新發言，快速整理對全球經貿政策與國際局勢的影響。 速報觀察 •川普政府進一步擴大對巴西食品的關稅豁免，統一處理4月與7月兩套框架，被視為在物價壓力下加速調整貿易政策。烏克蘭總統澤倫斯基表示願意研議美國推動的停戰草案，但因涉及領土與軍力限制，使基輔高層態度謹慎，歐洲多國亦明確反對，警告不得逼烏方讓步。科技方面，輝達雖公布亮眼季報並上調財測，但在獲利了結下回吐漲幅。紐約市長當選人曼達尼則將赴白宮會面川普，聲稱要向總統直陳城市生活成本危機。

川普傳延後開徵晶片關稅 避免美中貿易戰升級、物價飛漲引爆民怨

美國官員透露，近期可能不會實施美國總統川普承諾已久的進口半導體關稅，顯示晶片關稅可能延後徵收，以免刺激中國大陸並加重民怨...

物價、稀土與貿易休兵在前 美擬暫緩徵半導體關稅

路透十九日獨家報導，美國官員私下透露，美國總統川普對進口半導體開徵關稅計畫，近期可能不會實施。

川普：晶片產業被搶走不怪台灣 美國將拿回來

美國總統川普十九日表示，晶片產業從美國手中被拿走，是因為沒有總統願意保護美國產業，他不責怪台灣。

供應鏈衝擊持續！FedEx執行長重申美中貨運量下滑 全球物流大洗牌

聯邦快遞（FedEx）執行長蘇布拉瑪尼亞表示，由科技與地緣政治風險等因素所驅動的全球貿易與供應鏈變化，可能將在長期時間內...

