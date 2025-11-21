川普：晶片產業被搶走不怪台灣 美國將拿回來

美國總統川普十九日表示，晶片產業從美國手中被拿走，是因為沒有總統願意保護美國產業，他不責怪台灣。

川普十九日出席沙烏地阿拉伯投資論壇再度提到台灣，他表示，美國在卅、四十年前領導晶片產業，占據百分之百的晶片產業，接著有人從美國手中將晶片產業拿走；川普說，他不責怪台灣等人，他們拿走百分之百的晶片產業，因為沒有總統保護美國產業。

川普表示，當初晶片產業跑到台灣，只要產品賣回來的時候向他們課徵百分之二百五十關稅，就沒有人會離開，而英特爾會成為產業巨人。

川普日前才表示，台灣現在幾乎生產百分之百的晶片，這非常丟臉，但好消息是它們即將回流美國。

川普在十九日談話中也支持引進外國技術人員。川普表示，電腦晶片工廠高額投資進駐美國，就像亞利桑那州獲得的投資一樣，你不可能馬上雇用失業勞工來運營工廠；川普同意企業必須帶成千上萬的員工來到美國，他也歡迎這些人。

川普表示，如果企業要派人來啟動工廠運營，美國希望這些人能教美國人如何生產製造電腦晶片以及其他產品。

支持川普的「讓美國再次偉大」（ＭＡＧＡ）陣營部分人不同意美國引進外國技術人員，不過川普表示，讓外國技術人員教會美國人生產製造晶片，才是正確做法，川普認為美國人很快會表現得很好。

川普還提到美國移民局九月突襲喬治亞州現代汽車與ＬＧ電池工廠，造成三百多名南韓勞工被拘留事件。他表示，製作電池非常危險也很複雜，但他們投資數十億美元設廠卻被要求離開；川普表示他要阻止這種情況，並與廠方找到解決方法。

川普還反問坐在台下的輝達執行長黃仁勳，「我不認為你可以和來自台灣的朋友設大廠，讓美國擁有百分之四十到五十的晶片生意，雇用連晶片長什麼樣子都不知道的勞工來做到這件事，你同意嗎？」川普表示，反對這件事的人就是不懂，美國勞工必須被教會生產製造的技巧。