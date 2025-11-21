物價、稀土與貿易休兵在前 美擬暫緩徵半導體關稅

路透十九日獨家報導，美國官員私下透露，美國總統川普對進口半導體開徵關稅計畫，近期可能不會實施。

知情人士說，美國官員近日已向政府內部與產業關係人釋出相關訊息，政府正採取更為謹慎作法，以避免刺激中國大陸。

其中二名人士表示，川普幕僚不急著處理晶片關稅問題，以免與北京衝突，重啟報復性貿易戰，干擾關鍵稀土礦物供應。

這些內部討論此前從未曝光。知情人士提醒，在川普政府拍板定案前，不排除隨時祭出三位數關稅的可能性。川普今年八月曾表示，美國將對進口半導體課徵百分之百關稅，但在美國生產或承諾在美設廠的公司可豁免。

白宮與商務部均否認政策方向有所鬆動。白宮發言人德賽說：「川普政府依然致力於運用每一項行政權力工具，將對國家與經濟安全至關重要的製造業帶回國內。」

商務部官員則表示：「關於半導體二三二關稅的政策並未改變。」

路透指出，兩人均未說明川普政府很早就威脅施加的關稅何時會定案，也未提供其他細節。

中國駐華盛頓大使館表示，兩國在半導體領域合作是最佳途徑，「我們歡迎美方與中方一道，落實兩國元首在釜山峰會達成的共識，為雙方企業互利合作創造有利環境，共同維護全球半導體供應鏈穩定」。

年底假期購物季將屆，美國民眾普遍憂心物價上漲。提高進口半導體關稅，可能推高電子產品成本，從冰箱到智慧手機都會受到影響。川普政府上周已調降兩百多項食品關稅。

此外，川普也試圖維持美中貿易休戰，而中國是半導體及各類含晶片設備的主要製造國。川普於十月底在南韓釜山與中國國家主席習近平會面，達成暫時擱置雙方貿易議題協議。但二名知情人士透露，美方官員當時提醒北京，未來數月美國可能推動一些北京不樂見的國安措施。

川普政府四月以過度依賴外國產品威脅國安為由，對進口藥品和半導體展開調查，以決定是否課徵關稅。