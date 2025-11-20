美豁免多項農產品對等關稅 菲商會：強化出口競爭力

美國總統川普近日豁免香蕉、熱帶水果及果汁等農產品的對等關稅，出口大量此類農產品的菲律賓對此樂見其成。菲律賓商工總會（PCCI）相信，這將有助強化菲律賓產品在美國市場競爭力，減輕出口業者壓力。

川普（Donald Trump）14日簽署行政命令，把咖啡、茶、熱帶水果及果汁、可可、香料、香蕉、柳橙、番茄、牛肉及部分肥料，納入對等關稅（reciprocal tariff）豁免清單。在此之前，川普政府因生活成本不斷攀升而面臨選民壓力。

法新社報導，川普政府考量美國不具備生產某些商品的能力，因此做出這項決定。

PCCI發布新聞稿指出，除農產品之外，菲律賓出口美國的半導體產品本已屬豁免範圍，這使得菲律賓對美出口產品當中，很大部分無需再承受對等關稅衝擊。

半導體占菲律賓對美出口產品約25%，每年出口金額約25億至30億美元（約新台幣781億至1093億元）。

PCCI主席曼吉奧（Enunina Mangio）表示，新的豁免措施將減輕菲國出口商壓力，保護農業就業，並提升菲律賓產品在美國市場競爭力。

菲律賓貿工部長羅奎（Cristina Roque）與總統投資和經濟事務特別助理吳詩澤（Frederick Go）18日指出，川普14日行政命令所豁免的農產品，占2024年菲律賓對美出口額約10億美元。

吳詩澤強調，菲美關稅協商仍在進行，馬尼拉將持續爭取更多產品納入豁免，例如紡織品、旅行用品及家具。

川普7月宣布對菲律賓銷往美國商品課徵19%對等關稅，雖然略低於同月稍早公布的20%，但高於4月時設定的17%，引發菲律賓商界憂心。

菲律賓是天主教徒居多的國家，耶誕節向來是消費旺季。PCCI預期，得利於傳統消費習慣及商業信心回升，菲律賓年底消費預計將保持穩定，為零售、餐飲及中小企業帶來商機。

但PCCI也提醒，接連風災削弱菲國受災家庭購買力，加上持續政治挑戰、公共支出受限及全球經濟不確定性，消費活動可能仍受抑制。