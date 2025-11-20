供應鏈衝擊持續！FedEx執行長重申美中貨運量下滑 全球物流大洗牌

聯邦快遞（FedEx）執行長蘇布拉瑪尼亞表示，由科技與地緣政治風險等因素所驅動的全球貿易與供應鏈變化，可能將在長期時間內延續。他重申美中貨運量下滑趨勢，而更多貨物流向歐洲與亞洲其他地區。

蘇布拉瑪尼亞20日在新加坡舉行的彭博新經濟論壇上表示：「在這種新的供應鏈模式下，正在形成一個新的平衡狀態，而這些模式更偏向區域化。產業經濟的調整會花更久一些時間，而一旦改變，就很難再回到過去。」

美國總統川普的關稅措施以及取消低價商品豁免，已顛覆全球包裹貿易，並可能在明年持續影響產業前景。身為全球最大物流公司之一的FedEx在今年9月警告說，該公司預期今年承受貿易波動帶來的衝擊達到10億美元，主要是因為從中國運到美國的貨運量下滑。美中這條貨運路線受到貿易戰的打擊尤深。

蘇布拉瑪尼亞重申這一下滑趨勢，並指出FedEx已觀察到更多貨物流向歐洲、拉丁美洲與亞洲其他地區。該公司也因應這些變化調整運能，包括重新部署飛機。

他說：「我們調整運能的速度比製造業調整的速度快許多。我們從底層就能看到這些訊號，而且我們能做出反應。」

在同一場關於打造具韌性供應鏈的座談會議中，跨國工程集團ABB集團董事長佛瑟（Peter Voser）表示，貿易受擾並不是跟著選舉周期，而是反映市場的根本性變化，以及企業對潛在成本的更高意識。

他說：「全球所有產業的企業更加考量到，供應鏈受擾結果帶來的成本，遠比維持庫存的成本要高得多。」