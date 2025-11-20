傳川普政府與俄協商 盼烏克蘭接受終戰計畫

兩名知情人士今天透露，美國已向烏克蘭總統澤倫斯基釋出訊號，指烏克蘭必須接受由美方起草的終戰方案，內容包括建議基輔放棄部分領土與武器。

路透社報導，這些因事涉敏感而要求匿名的消息人士說，提案內容包括縮減烏克蘭武裝部隊規模等，華府希望基輔接受這些主要條件。

對基輔而言，這類計畫無疑將是重大挫折。在俄羅斯持續於烏東地區取得進展之際，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）政府正深陷一樁貪腐醜聞；烏克蘭國會已罷絀能源部長與司法部長。

白宮拒絕對此置評，美國國務院也未立即回應置評要求。

一名烏克蘭資深官員稍早表示，基輔已接收到這些「訊號」，得知美俄已討論過華府提出的終戰計畫。消息人士說，烏克蘭並未參與這些提案的準備工作。

澤倫斯基今天在土耳其會見土國總統艾爾段（Tayyip Erdogan），預計明天在基輔會晤美軍官員。

澤倫斯基在Telegram的評論中並未提及美國的終戰計畫，但呼籲美方展現有效領導，以協助結束這場已持續逾3年半的戰爭。

澤倫斯基在安卡拉與艾爾段會面後寫道：「停止流血、達成持久和平的關鍵，是我們與所有夥伴協調行動，並確保美國的領導依然有效且強有力。」

澤倫斯基說，只有美國與美國總統川普「有足夠力量讓戰爭落幕」。

澤倫斯基還說，艾爾段提出了不同形式的談判模式，「而土耳其願意提供必要平台，對我們來說很重要」。

俄烏代表今年7月在伊斯坦堡（Istanbul）會晤後，雙方未再舉行過面對面會談。

●俄方立場未變

儘管重啟和談的努力似乎正在取得進展，但沒有跡象顯示莫斯科有意在停戰條件上做出讓步。

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）要求烏克蘭放棄加入北大西洋公約組織（NATO）的計畫，並從莫斯科聲稱屬於俄羅斯的4個州撤軍，烏克蘭則表示不會接受。

克里姆林宮表示，俄方代表雖未參與今天在安卡拉的會談，但普丁願意與美國和土耳其就會談結果進行對話。

俄軍目前控制約19%的烏克蘭領土，並持續向前推進。在凜冬將臨之際，俄羅斯頻繁攻擊烏國能源基礎設施，今天又以無人機和飛彈攻擊烏克蘭西部城市，造成25人喪命。

●割地換和平？

美國媒體Axios今天援引一名知情美國官員的話報導，美國的新計畫構想是：烏克蘭將其目前未控制的烏東部分領土讓予俄羅斯，換取華府向基輔及歐洲提供防範未來俄羅斯侵略的安全保障。

一名歐洲外交官對此表示，川普政府可能想「逼基輔就範」，但也補充說，任何解決方案都不能忽視烏克蘭的立場，或華府歐洲盟友的意見。