路透：川普可能推遲開徵半導體關稅 避免美中貿易戰升級
路透社獨家報導，美國官員私下表示，美國總統川普對進口半導體開徵關稅的計畫可能不會立即實施。
兩名直接知情人士及另一名了解相關談話的人士透露，美國官員過去幾天向政府及民間業界利益相關方傳達了這些訊息。
另一名知情人士指稱，美國政府正採取較謹慎的做法，以避免刺激中國。相關討論此前未被報導。
兩名消息人士指出，川普的幕僚在半導體關稅上採取慎重做法，避免與北京當局在貿易議題方面發生衝突，這可能導致報復性貿易戰及重要稀土礦供應中斷。
這些消息人士也警告，美國政府尚未拍板定案，仍有可能隨時祭出3位數關稅。
川普今年8月曾表示，美國將對進口半導體課徵約100%關稅，但在美國生產或承諾在美設廠的公司予以豁免。
