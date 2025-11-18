與高市會談後 日銀總裁植田暗示將「漸進式升息」日圓匯率先升後貶

日本銀行（央行）總裁植田和男18日與首相高市早苗會談後表示，日銀貨幣政策正在緩步收回對經濟的支持，暗示他審慎升息的意向迄未動搖。植田表示，「我們對經濟、物價、金融發展及貨幣政策進行了坦誠且良好的談話」，且高市並未對貨幣政策提出任何要求。

植田對記者表示，「通膨與薪資攜手成長的機制正在恢復中。基此，我告知首相我們正處於一種漸進式調整貨幣（政策）寬鬆程度的過程之中」。

日圓兌美元匯率一度升值0.28%至154.82日圓兌1美元，但之後又翻黑，小跌0.1%，回到155以下低檔。本周日本股匯債三殺，10年期公債殖利率升到17年來高點，日圓貶破155心理防線，是今年元月以來最弱，對歐元更創下180新低。

植田表示，「我向她說明，在當前背景下，日銀正在漸進式調整貨幣政策（對經濟）的支持力度，使經濟平順且穩定地朝向2%的通膨目標著陸。她似乎認同我提到的這一點」。他並強調，日銀將依經濟數據做出適當決策。

投資人目前正密切關注高市對貨幣政策的立場，並等待本周將宣布新經濟計畫的細節。由於高市一向以反對升息著稱，市場人士因而聚焦於植田與高市這場會面。

植田並指出，「我們當然討論到匯率」，同時表示匯率應該穩定，且反映基本面；「我們將密切監視（日圓貶值）對經濟的影響，並與政府密切合作」。

之前植田曾暗示最快可能於12月升息，而高市對此表示不悅，並要求日銀與政府合作，使經濟恢復擴張。但高市主政後，一直避免使市場更加認為她在壓迫日銀減緩升息速度。分析師指出，如果她明白發言反對日銀目前的作法，可能引發日圓更弱，加重通膨壓力。過去一年半來日本通膨率一直高於2%目標，而自民之前兩次敗選主要都是因為民眾不滿通膨升高。

大和證券經濟學者Minami Kento表示，「植田可能必須再度提醒，強調基於日圓大幅貶值，日銀仍將繼續提高利率。高市不應該認為這種作法有問題，因為弱勢日圓可能導致通膨更高，打擊一般家庭」。

日銀下次會議是在12月19日。彭博資訊10月時對50位經濟學者的訪調顯示，大約半數預料日銀12月將升息，且幾乎所有受訪者都預期最晚明年元月將升息。

由於日本第3季經濟負成長1.8%（換算成年率），使財政政策也備受全球投資人關注。自民黨成員18日也正式要求高市擬定刺激經濟計畫。