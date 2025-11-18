瑞士靠企業領袖遊說降美關稅遭批「投降」經長辯稱沒把靈魂賣給魔鬼

美國與瑞士於14日宣布達成框架性貿易協議，美方將瑞士進口產品的關稅從39%下調至15%，而瑞士企業則承諾在2028年底前向美國投資2000億美元。然而，這項仍在初步階段的協議已在瑞士引發爭議，政商界認為是為國家帶來「重新開始」的契機。批評者則警告，這等同於向白宮出賣自己。

瑞士因總統兼財政部長凱勒蘇特（Karin Keller-Sutter）始終無法說服川普撤除關稅，改派勞力士執行長在內的頂尖企業領袖組成代表團前往白宮，帶上特製勞力士桌鐘與一公斤重訂製金條等禮物，成功說服美國總統川普大幅調降關稅。

儘管瑞士的遊說行動協助達成協議，但隨後仍招致批評。例如，瑞士綠黨形容此為「投降協議」，也質疑企業主管參與，指出政府是以「值得懷疑的方法與黃金禮物」換得協議。黨魁馬佐尼（Lisa Mazzone）據報表示，「瑞士經濟精英與聯邦委員會正向川普低頭」，消費者與農民恐怕將付出代價。

瑞士經濟部長帕梅林（Guy Parmelin）否認協議構成向川普投降，並為動員企業領袖的做法辯護。他於周末受訪時強調：「我們沒有把靈魂賣給魔鬼。」並表示對協議「相當滿意」，但仍認為未來有調整與改善空間。

他說：「如果我們能回到零關稅，我會感到非常自豪。這是一條漫長的道路，而現在的結果已是我們能爭取到的最佳成果。最重要的是，這項協議為接下來的談判奠定基礎。」

帕梅林指出，企業主管赴華府只是向美方「說明自身立場」與關稅對貿易的衝擊，但也承認確實對談判帶來正面效果。他說：「這確實是真的，他們之所以有影響力，是因為在美國擁有許多良好的人脈，而且不僅限於川普家族。有些人與川普是朋友，因為他們一起打高爾夫。我不打高爾夫，這或許是我的缺點，但人生就是如此。」

CNBC報導，瑞士產業界對達成框架協議確實鬆了口氣，但協議距離真正落實仍有一段路。不僅關鍵細節仍待談判，協議本身也缺乏約束力，最終版本尚需瑞士議會批准，甚至可能走到全民公投。