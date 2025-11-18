快訊

台中物流車今晨撞上雙載機車 1人卡車底頭顱變形、1人送醫

又傳災情？iPhone 17 Pro Max宇宙橙一擦變回鋁殼 鄉民不信：偏唬爛

薑母鴨、羊肉爐煮久孕婦就能吃？醫揭風險：酒精怎麼煮都無法揮發

瑞士靠企業領袖遊說降美關稅遭批「投降」經長辯稱沒把靈魂賣給魔鬼

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
瑞士與美國於14日宣布達成框架性貿易協議，美方將瑞士進口產品的關稅從39%下調至15%。圖為瑞士蘇黎世利馬特河和聖母大教堂的無人機空拍影像。路透
瑞士與美國於14日宣布達成框架性貿易協議，美方將瑞士進口產品的關稅從39%下調至15%。圖為瑞士蘇黎世利馬特河和聖母大教堂的無人機空拍影像。路透

美國與瑞士於14日宣布達成框架性貿易協議，美方將瑞士進口產品的關稅從39%下調至15%，而瑞士企業則承諾在2028年底前向美國投資2000億美元。然而，這項仍在初步階段的協議已在瑞士引發爭議，政商界認為是為國家帶來「重新開始」的契機。批評者則警告，這等同於向白宮出賣自己。

瑞士因總統兼財政部長凱勒蘇特（Karin Keller-Sutter）始終無法說服川普撤除關稅，改派勞力士執行長在內的頂尖企業領袖組成代表團前往白宮，帶上特製勞力士桌鐘與一公斤重訂製金條等禮物，成功說服美國總統川普大幅調降關稅。

儘管瑞士的遊說行動協助達成協議，但隨後仍招致批評。例如，瑞士綠黨形容此為「投降協議」，也質疑企業主管參與，指出政府是以「值得懷疑的方法與黃金禮物」換得協議。黨魁馬佐尼（Lisa Mazzone）據報表示，「瑞士經濟精英與聯邦委員會正向川普低頭」，消費者與農民恐怕將付出代價。

瑞士經濟部長帕梅林（Guy Parmelin）否認協議構成向川普投降，並為動員企業領袖的做法辯護。他於周末受訪時強調：「我們沒有把靈魂賣給魔鬼。」並表示對協議「相當滿意」，但仍認為未來有調整與改善空間。

他說：「如果我們能回到零關稅，我會感到非常自豪。這是一條漫長的道路，而現在的結果已是我們能爭取到的最佳成果。最重要的是，這項協議為接下來的談判奠定基礎。」

帕梅林指出，企業主管赴華府只是向美方「說明自身立場」與關稅對貿易的衝擊，但也承認確實對談判帶來正面效果。他說：「這確實是真的，他們之所以有影響力，是因為在美國擁有許多良好的人脈，而且不僅限於川普家族。有些人與川普是朋友，因為他們一起打高爾夫。我不打高爾夫，這或許是我的缺點，但人生就是如此。」

CNBC報導，瑞士產業界對達成框架協議確實鬆了口氣，但協議距離真正落實仍有一段路。不僅關鍵細節仍待談判，協議本身也缺乏約束力，最終版本尚需瑞士議會批准，甚至可能走到全民公投。

關稅 川普
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

川普同意售沙國最先進F-35戰機！美中東政策大轉變北京竟可能受益？

普發一萬能救景氣？學者點出關鍵：「這兩件事」才真正有效

重提台灣搶走晶片生意 川普：這很可恥

厄瓜多公投否決美軍基地重返 諾波亞施政重挫

相關新聞

瑞士靠企業領袖遊說降美關稅遭批「投降」經長辯稱沒把靈魂賣給魔鬼

美國與瑞士於14日宣布達成框架性貿易協議，美方將瑞士進口產品的關稅從39%下調至15%，而瑞士企業則承諾在2028年底前...

美中稀土協議 拚27日前敲定

美國財政部長貝森特16日說，華府希望能於11月底感恩節前與中國大陸敲定確保稀土供應的協議。他另表示，關於川普近日提到關稅...

印度向美採購液化石油氣 數量約達年進口量1成

印度石油暨天然氣部部長浦立（Hardeep Singh Puri）今天表示，印度已和美國簽約，2026年將向美方買進22...

與俄做生意國家最高課500%關稅！川普「最強烈表態」支持切斷普亭金源

彭博資訊報導，美國參議院研擬立法制裁所有與俄羅斯有商業往來的國家，美國總統川普17日回應稱「我認為可以」，這是川普迄今最...

美財長盼感恩節前與中國敲定稀土協議 警告變卦將報復

路透報導，美國財政部長貝森特日前受訪在16日播出，他表示，美國與中國大陸之間的稀土協議「希望」能在11月27日感恩節前敲...

川普調降逾200項食品進口關稅 印度農民商人受惠

美國總統川普宣布多項食品獲得豁免「對等關稅」，印度農民及農產品出口商在受惠者之列，一些分析家認為，川普此舉有助於讓下滑的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。