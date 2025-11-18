美中稀土協議 拚27日前敲定

美國財政部長貝森特16日說，華府希望能於11月底感恩節前與中國大陸敲定確保稀土供應的協議。他另表示，關於川普近日提到關稅收入回饋全民每人2,000美元分紅一事，須經國會批准、制定新法。

美國總統川普、中國國家主席習近平10月底在韓國會晤，根據雙方當時達成的協議，北京同意將部分關鍵礦產的出口限制延後一年實施。

貝森特在福斯新聞台「週日早晨談未來」節目中表示：「我們甚至還沒有完成這項協議，我們希望能在感恩節之前完成。」美國將於27日迎來今年感恩節。他說：「我有信心，兩位領袖（川普總統和習主席）在南韓會談之後，中方會履行他們的協議。」

貝森特同時警告，如果北京反悔，美國有「許多手段」可以報復。他強調，根據這項協議，稀土「將一如4月4日之前那般自由流通」。當時中國以川普全面課徵關稅為由，對部分稀土產品實施出口限制，要求出口許可。