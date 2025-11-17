與俄做生意國家最高課500%關稅！川普「最強烈表態」支持切斷普亭金源

彭博資訊報導，美國參議院研擬立法制裁所有與俄羅斯有商業往來的國家，美國總統川普17日回應稱「我認為可以」，這是川普迄今最強烈表態支持切斷莫斯科資金。

「共和黨人研擬立法，」川普準備從佛州返回華府前告訴媒體，「針對任何與俄羅斯做生意的國家實施非常嚴厲的制裁。」他補充，可能也會追加制裁伊朗，但並未進一步說明。

參議院多數黨領袖熊恩10月曾表示，準備將參議員葛理漢長期推動的制裁俄羅斯法案交付表決，但稱「不想承諾一個明確期限」。

彭博指出，根據法案內容，川普將獲得授權，針對購買俄羅斯能源、未積極支持烏克蘭的國家開徵最高500%關稅。這項措施主要針對俄羅斯能源的主要買家印度與中國大陸。

國會兩黨近月推動強化制裁俄羅斯的立法，但川普先前因試圖促成普亭與澤倫斯基談判而態度保留。如今戰爭逐步進入第4年，普亭毫無收手跡象，川普8月在阿拉斯加的美俄會談也未能改變其立場。