川普關稅鐵拳 紐約台灣柑仔店「雲海嚴選」成本漲50%

美國年終購物季「黑五」倒數，商家在關稅壓力下天人交戰：要照舊促銷，但利潤下降，或以原價賣出，但顧客恐怕一去不回。這不只是紐約「雲海嚴選柑仔店」在成本漲50%下的掙扎，也是多數商家的寫照。

「黑色星期五」是感恩節的隔天，今年落在11月28日，是美國最大購物盛事之一。哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）14日報導，美國大幅提高進口關稅，使部分商家成本增加，難以進行「豪邁」的促銷活動。

父母來自台美的鄭衍莉（Lisa Cheng Smith）所創辦、台裔林思妤（Lillian Lin）合夥的「雲海嚴選柑仔店」，就是一例。

「雲海嚴選柑仔店」位於紐約，從台灣企業和農場進口商品。店面雖小，卻陳售各式醬料、調味品、果乾、大同電鍋與茄芷袋等商品，滿室台灣古早味。鄭衍莉表示，由於美國對台灣和其他亞洲國家的進口商品加徵關稅，今年的成本比2024年上漲20%至50%。

「雲海嚴選柑仔店」往年都會在黑色星期五提供15%的折扣促銷。鄭衍莉指出，這項年度促銷活動「對我們來說非常重要」。然而，關稅推升成本，她不確定今年能提供多大的折扣。

「由於關稅和零售業的運作方式，情況變得很複雜」。鄭衍莉說，「我們應該降低折扣以維持利潤，還是應該沿用顧客習以為常的促銷策略和方式？」

她指出，對於小企業主而言，這類精算非常重要。「從10月到12月，我們的銷售額相當於全年其他時間的總和，所以每一天都更關鍵。」

零售專家說，較高的關稅成本代表今年的黑色星期五折扣可能會更少、力道也更小。

「折扣和優惠一定會有，這就是『黑色星期五』的意義所在。很少有零售商會完全放棄折扣，但我認為他們在折扣方面會更加謹慎，更有選擇地提供折扣」，市調公司全球數據（GlobalData）的零售業分析師桑德斯（Neil Saunders）說。

「他們可能會減少打折商品的數量，而且一些折扣的力度也會降低。」

佩斯科爾斯（Dan Peskorse）的公司Upstream Brands在亞馬遜（Amazon）和其他電商平台上銷售一系列不同品牌的商品。他表示，關稅上漲迫使他重新考慮今年黑五的促銷策略。

佩斯科爾斯說，他往年會在黑五會為旗下旗艦品牌提供高達30%的折扣，但今年情況不同。「這是我們第一次不對產品提供全面性折扣」，並指出這項決定「百分之百」與關稅有關。

他已採取措施減輕關稅的影響，例如提高商品價格以及自行吸收部分從中國和印度進口商品帶來的額外成本。為了控制成本並維持公司利潤，佩斯科爾斯指出，剩下唯一的選項就是取消折扣。

策略諮詢公司安永-帕特農（EY-Parthenon）首席經濟學家達科（Gregory Daco）說，今年美國平均關稅稅率已上漲7倍，達16.6%。更高的關稅推高進口商品的價格，因為零售商會將部分成本轉嫁到消費者身上。

此外，受關稅成本的擠壓，許多企業也面臨低收入民眾消費放緩的困境，這群消費者仍受到持續通膨的影響。

「我認為，真正的考驗將在『黑五』時到來」。管理顧問公司AlixPartners的零售分析師拉賓斯基（SoniaLapinsky）表示，「消費者告訴我們，他們今年會縮減假期支出，緊抓手中的錢，把錢放在必要支出，而不是可自由支配的消費。」