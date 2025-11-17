美財長盼感恩節前與中國敲定稀土協議 警告變卦將報復

路透報導，美國財政部長貝森特日前受訪在16日播出，他表示，美國與中國大陸之間的稀土協議「希望」能在11月27日感恩節前敲定。但他同時也警告，若中方變卦，美國握有許多籌碼可以反擊。

貝森特的說法呼應美中10月宣布的框架協議。根據該框架，美國同意不對中國輸美商品課徵100%關稅，中方則會暫緩對關鍵稀土礦物與磁鐵的出口管制1年。

貝森特在接受福斯新聞（Fox News）節目「周日晨間前景」（Sunday Morning Futures）訪問時強調，「我有信心，在總統川普與中國國家主席習近平於南韓會晤後，中國會遵守他們的協議。」

但貝森特也警告，中方若反悔，美方「握有很多籌碼」可以報復。

他也批評北京先前以停買黃豆回應關稅、把美國農民當成棋子，但強調目前情況已獲補救。

此外，貝森特也反駁華爾街日報近日報導，報導中稱中國官員研擬採用「經認證最終使用者」（VEU）系統，加速稀土及其他受限材料對美國的出口，同時排除與美國軍方有關聯的公司。