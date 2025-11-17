美國財長：盼感恩節前與中國敲定稀土供應協議

中央社／ 華盛頓16日綜合外電報導

美國財政部長貝森特今天表示，華府希望能於11月底感恩節前與中國敲定確保稀土供應的協議。

法新社報導，美國總統川普、中國國家主席習近平10月底在韓國會晤，根據雙方當時達成的協議，北京同意將部分關鍵礦產的出口限制延後一年實施。

中國在稀土礦產開採與加工上居主導地位。稀土對製造汽車、電子、國防等產業所需的尖端電子元件至關重要。

貝森特（Scott Bessent）在福斯新聞頻道（Fox NewsChannel）「週日早晨談未來」（Sunday MorningFutures）節目中表示：「我們甚至還沒有完成這項協議，我們希望能在感恩節之前完成。」美國將於27日迎來今年感恩節。

「我有信心，兩位領袖－總統川普和習主席－在韓國會談之後，中方會履行他們的協議。」

不過貝森特同時警告，如果北京反悔，美國有「許多手段」可以報復。

貝森特強調，根據這項協議，稀土「將一如4月4日之前那般自由流通」。當時中國以川普全面課徵關稅為由，對部分稀土產品實施出口限制，要求出口許可。

根據川普與習近平達成的協議，美國將降低對中國產品的關稅，中方則承諾年底前採購至少1200萬噸美國大豆，明年再採購2500萬噸。

貝森特表示，中國原本為報復川普加徵關稅而停止購買美國大豆，「讓我們偉大的大豆農民成為談判籌碼」。

他強調：「但我們相信這個問題已經獲得解決。」

關稅 川普
