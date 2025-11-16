快訊

川普調降逾200項食品進口關稅 印度農民商人受惠

中央社／ 新德里16日綜合外電報導
美國總統川普。路透
美國總統川普。路透

美國總統川普宣布多項食品獲得豁免「對等關稅」，印度農民及農產品出口商在受惠者之列，一些分析家認為，川普此舉有助於讓下滑的需求回升。

路透社報導，在美國消費者愈來愈擔心食品雜貨漲價之際，川普（Donald Trump）14日解除對牛肉等200多項食品加徵的關稅。

川普之前將特定印度商品的進口關稅倍增至高達50%，其中包含為懲罰印度採購俄羅斯石油而自8月底開始加徵的25%關稅。

相較於面臨15%至20%稅率的歐盟及越南供應商，印度茶葉、咖啡、香料及腰果出口商所受衝擊更大。

印度出口組織聯合會（Federation of Indian ExportOrganizations）總幹事薩海（Ajay Sahai）表示，約25億至30億美元的出口將因這波關稅豁免受惠。

參與貿易及農產品出口政策的官員說，此次豁免也為美印貿易談判釋出正面訊號，同時有助於緩解今年關稅上調後帶來的出口壓力。

隨著關稅調升，印度今年9月對美出口年減近12%，降至54億3000萬美元，農產品亦是受影響項目之一。據估計，2024年印度對美出口總額為870億美元，其中農產品約占57億美元。

一名參與制定農產品出口政策的印度高官匿名表示，最新豁免措施「對印度的茶葉、咖啡、腰果、蔬果農民及出口商有益」。

遊說團體「全球貿易研究倡議」（Global TradeResearch Initiative）創辦人斯里瓦斯塔瓦（AjaySrivastava）則認為，印度農場出口至美國的產品集中在少數高價值香料及利基商品上，在番茄、柑橘類水果、瓜類、香蕉及果汁等主要獲豁免品項的占比不大，因此整體受惠程度有限。

關稅 川普
相關新聞

川普調降逾200項食品進口關稅 印度農民商人受惠

美國總統川普宣布多項食品獲得豁免「對等關稅」，印度農民及農產品出口商在受惠者之列，一些分析家認為，川普此舉有助於讓下滑的...

高物價惹民怨 川普關稅政策急轉彎 避免衝擊明年期中選舉

川普總統14日發布行政命令，取消咖啡、牛肉、香蕉和番茄在內的多種食品雜貨進口關稅。華盛頓郵報報導，這是川普4月實施緊急關...

川普移除部分關稅 巴西咖啡牛肉熱帶水果仍課40%

巴西副總統奧克明今天表示，儘管美國總統川普決定取消部分進口關稅，巴西出口至美國的咖啡、牛肉和熱帶水果等主要農產品仍將面臨...

川普調降農產品進口關稅 CNN：咖啡價格恐回不去了

美國總統川普簽署行政命令，降低牛肉、咖啡等農產品的進口關稅，試圖平抑民眾生活成本壓力。不過，CNN報導，儘管可能會看到部...

川普豁免逾百種食品關稅 三場選舉後政策大逆轉

美國總統川普14日簽署行政命令，調整8月對幾乎所有貿易夥伴施加的對等關稅，豁免包括牛肉、咖啡、香蕉在內的100多種常見食...

瑞士投資6.2兆 換關稅稅率降至15%

美國和瑞士14日宣布達成貿易協議框架，美方同意將瑞士輸美產品關稅從39%降至15%。

