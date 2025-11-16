澳洲樂見川普撤牛肉關稅 續促美方全面取消關稅

快訊

中央社／ 雪梨16日綜合外電報導

澳洲今天對美國總統川普撤回對牛肉施加的關稅表示歡迎，同時敦促美國取消對澳洲商品的所有關稅。

川普14日撤除他先前對逾200項食品（包括牛肉）所施加的關稅。澳洲在2024年成為美國最大的紅肉供應國，向美國提供較低價格和美國市場較缺乏的瘦肉部位。

澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）在接受澳洲廣播公司（ABC）訪問時表示：「我們歡迎取消這些關稅。這對澳洲牛肉生產商來說是好事。」

但總理艾班尼斯（Anthony Albanese）表示，其工黨政府將繼續「主張真正的互惠關稅，而這應該是零關稅」。

艾班尼斯在墨爾本接受電視訪問時表示：「我們堅信，並會持續主張我們應該實行零關稅。」

