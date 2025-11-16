快訊

川普移除部分關稅 巴西咖啡牛肉熱帶水果仍課40%

中央社／ 里約熱內盧15日綜合外電報導

巴西副總統奧克明今天表示，儘管美國總統川普決定取消部分進口關稅，巴西出口至美國的咖啡、牛肉和熱帶水果等主要農產品仍將面臨40%關稅。

美聯社報導，川普（Donald Trump）昨天採取戲劇性行動，撤銷4月在他所謂「解放日」所公布的關稅措施，希望藉此促進國內生產並提振美國經濟。當時，巴西受到10%的關稅衝擊。

然而到了7月，川普再度對巴西祭出40%關稅，理由之一是他的盟友、前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）面臨審判，他形容這是「政治獵巫」。儘管如此，審判仍繼續進行，波索納洛9月因企圖政變罪名遭判刑27年3個月。

奧克明（Geraldo Alckmin）表示，柳橙汁等因未被列入額外40%關稅範圍，現可恢復零關稅；但咖啡、牛肉，以及芒果、鳳梨在內的熱帶水果等仍受40%關稅影響。

他在首都巴西利亞（Brasilia）說：「大家都減少了10%，但巴西原本是50%，最後還是40%，實在很高。」他並指出，川普的新決定讓巴西26%出口品可免於額外關稅，高於先前的23%。

巴西原本就對美國存在貿易逆差，川普7月的關稅決定被視為政治意味強烈，美巴關係一度跌至歷史低點。

不過局勢其後有所緩和，巴西總統魯拉（LuizInacio Lula da Silva）10月在馬來西亞與川普會晤。魯拉並表示，有信心兩國將在不久的將來達成貿易協議。

美國川普政府堅稱，關稅有助增加國庫收入，且並非導致美國各地超市價格上漲的主因。不過民主黨陣營迅速指出，昨天的政策轉向形同承認川普的措施傷害了美國民眾的荷包。

牛肉價格屢創新高成為民眾關注焦點，而川普對主要牛肉出口國巴西加徵關稅，被視為推升價格的因素之一。川普先前曾表示，將採取行動試圖壓低價格。

關稅 川普 巴西 咖啡
