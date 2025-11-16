川普調降農產品進口關稅 CNN：咖啡價格恐回不去了

快訊

中央社／ 華盛頓15日專電
美國總統川普。（歐新社）
美國總統川普。（歐新社）

美國總統川普簽署行政命令，降低牛肉、咖啡等農產品的進口關稅，試圖平抑民眾生活成本壓力。不過，CNN報導，儘管可能會看到部分商品價格下降，但不足以讓生活在短期內變得更負擔得起，美國咖啡價格也可能回不去了。

川普（Donald Trump）昨天簽署這項行政命令，牛肉、番茄、咖啡、香蕉等產品獲得豁免「對等關稅」。新的關稅豁免將追溯至11月13日生效。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，這項命令並未讓這些商品完全免除關稅，例如來自墨西哥的番茄仍將被課以17%的關稅；墨西哥是美國的蕃茄主要供應國。不過，經濟學家預期，香蕉價格有可能降回今年稍早的價位。

至於咖啡的部分，據報導，美國最大的咖啡供應國巴西自8月以來一直面臨高達50%的對等關稅；消費者物價指數資料顯示，美國消費者9月為咖啡支付的價格比前一年高出近20%。

但儘管關稅降低，美國咖啡價格也很可能不會大幅下降，「因為美國人太愛咖啡了」。

CNN報導分析，根據美國國家咖啡協會（NationalCoffee Association）資料，即使價格上漲，咖啡消費量仍保持穩定，因為人們覺得咖啡既是必需品，也是值得的享受，幾乎沒有其他消費產品能像咖啡一樣，讓美國人不分收入多少、政治立場、地理位置、年齡、種族及性別，都如此熱愛。

而企業也清楚這點，就算咖啡商為了維持營運而漲價，消費者依然買單。

美國康奈爾大學（Cornell University）教授蘇斯金德（Alex Susskind）表示：「一旦提高價格，通常就不會降回去了，這項原則適用多數企業。」

他指出，像是星巴克、皮式咖啡（Peet's Coffee）等大型連鎖店，即使關稅調降，也可能仍堅持高價，「因為價格上漲並未使他們的核心客群退卻」。

不過，對於超市販售的一些大眾市場咖啡品牌而言，價格可能會稍微下降，那些品牌的顧客群對價格變動較為敏感。

