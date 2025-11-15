聽新聞
中採購美黃豆 不到承諾量3%

聯合報／ 編譯陳律安高詣軒／綜合報導

美國農業部釋出最新數據，使外界嚴重懷疑，中國大陸是否會兌現十月底川習會談成的大規模黃豆採購承諾。

美中貿易休兵還不到兩周，北京向美國採購黃豆的動作似乎已陷入停滯。美國農業部十四日公布，自十月南韓釜山「川習會」後，中國迄今只進行兩筆黃豆採購，總重僅卅三點二萬公噸，遠不及美國農業部長羅林斯所述，中國承諾在明年一月前採購一二○○萬噸的黃豆，並在三年內要採購近二五○○萬噸。

美國農民原本希望中國這個最大客戶能恢復下單，但美國農場信貸體系CoBank的穀物與油籽首席經濟學家埃姆克表示，中國目前沒有太多向美國採購的理由，原因是他們手上仍握有今年向巴西等南美國家大量採購的黃豆，加上關稅使美國黃豆報價依舊比巴西更高，「我們距離美國宣稱的協議採購量，還差得非常遠」。

彭博日前報導即指，有匿名交易員透露，中國上月底連續下單採購美國黃豆後，並無新的出貨紀錄。

中方未證實美方提及的具體採購數量，但已下調美國黃豆關稅，並解除對三家美企的進口禁令。新加坡StoneX Group農產品經紀人康偉強說，業界普遍認為，據報中國承諾採購一千二百萬公噸美國黃豆較像外交姿態，而非具體貿易協議。

中國商務部新聞發言人何亞東十三日說，中國作為全球農產貿易重要參與者，堅持開放合作態度，與各國貿易夥伴深化互利合作。但港媒「香港０１」引述業內分析指出，中國近年積極推動黃豆進口多元化，市場觀察家認為未來數月對美國黃豆的進口量可能維持低位。

關稅 川普
