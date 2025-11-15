台美匯率聯合聲明 賴士葆：台灣被掐喉

台美共同發布匯率聲明，宣布自今年十二月底起，干預匯市金額等資料發布頻率由現行每半年改為每季公布一次。國民黨立委賴士葆表示，在五月、十月，賴總統兩次親上火線說關稅談判沒有涉及匯率，美國發布台美匯率聯合聲明，賴清德不惜不顧身分兩次，公然對全國說謊，到底是要隱瞞什麼貢品？

賴士葆質疑，明年傳統產業出口報價和周邊國家相比，不只關稅輸人家一大截，現在發布如掐喉般的聯合聲明，央行未來如何再用調控匯率落實維持物價穩定、匯率穩定、金融穩定？

行政院前副院長施俊吉則認爲，「這是一件好事」，他分析，根據金融時報報導，台灣持有的一點七兆美元外債中，有七千億美元來自壽險公司。只要對台幣有升值預期，壽險公司就會拋售以美元計價的美債，以避免或降低匯損。如此一來，美債的殖利率也會上升，美國財政部必須安撫市場，穩定美國債市與股市。

他強調，這證明台灣在美國的債券市場絕對不是微不足道的角色，「我們不能妄自菲薄」。