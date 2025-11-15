聽新聞
0:00 / 0:00

台美匯率聯合聲明 賴士葆：台灣被掐喉

聯合報／ 記者屈彥辰李人岳／台北報導

台美共同發布匯率聲明，宣布自今年十二月底起，干預匯市金額等資料發布頻率由現行每半年改為每季公布一次。國民黨立委賴士葆表示，在五月、十月，賴總統兩次親上火線說關稅談判沒有涉及匯率，美國發布台美匯率聯合聲明，賴清德不惜不顧身分兩次，公然對全國說謊，到底是要隱瞞什麼貢品？

賴士葆質疑，明年傳統產業出口報價和周邊國家相比，不只關稅輸人家一大截，現在發布如掐喉般的聯合聲明，央行未來如何再用調控匯率落實維持物價穩定、匯率穩定、金融穩定？

行政院前副院長施俊吉則認爲，「這是一件好事」，他分析，根據金融時報報導，台灣持有的一點七兆美元外債中，有七千億美元來自壽險公司。只要對台幣有升值預期，壽險公司就會拋售以美元計價的美債，以避免或降低匯損。如此一來，美債的殖利率也會上升，美國財政部必須安撫市場，穩定美國債市與股市。

他強調，這證明台灣在美國的債券市場絕對不是微不足道的角色，「我們不能妄自菲薄」。

關稅 川普
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

台美匯率聯合聲明 施俊吉稱一件好事：避免台資拋售美債

美台匯率聯合聲明 賴士葆轟：賴總統說謊 恐難再調控穩定

傳美要台投資破10兆台幣 賴士葆：賴總統答應就是喪權辱國

健保補充保費「拆天花板」？石崇良聽到眼睛亮…股民：有本事就無上限

相關新聞

中採購美黃豆 不到承諾量3%

美國農業部釋出最新數據，使外界嚴重懷疑，中國大陸是否會兌現十月底川習會談成的大規模黃豆採購承諾。

台美匯率聯合聲明 賴士葆：台灣被掐喉

台美共同發布匯率聲明，宣布自今年十二月底起，干預匯市金額等資料發布頻率由現行每半年改為每季公布一次。國民黨立委賴士葆表示...

新聞眼／關稅談判將掀牌 我面臨壓力測試

台美十四日首度共同發布「台美匯率議題聯合聲明」，有兩個重點：一是台灣不能操縱匯率取得競爭優勢，二是要求中央銀行每季公布干...

對等關稅退讓 川普調降牛肉、咖啡關稅

美國總統川普十四日透過大幅調整對等關稅，一舉調降對外國牛肉、香蕉、番茄及咖啡等輸美農產品與食品徵收的關稅，以減輕美國民眾...

川習會承諾跳票？大陸對美實際黃豆採購量 迄今嚴重短少近40倍

美國農業部釋出最新數據，使外界嚴重懷疑，中國大陸是否會兌現上月川習會談成的大規模黃豆採購承諾。

企業上場、政府壓陣 揭露瑞士與美國關稅談判的商業外交內幕

新蘇黎世報（NZZ ）網站首頁14日報導，瑞士與美國達成框架貿易協議，將美國對瑞士進口商品關稅從39%降至15%，等同歐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。