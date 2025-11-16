瑞士投資6.2兆 換關稅稅率降至15%

經濟日報／ 編譯周辰陽／綜合外電

美國和瑞士14日宣布達成貿易協議框架，美方同意將瑞士輸美產品關稅從39%降至15%。

瑞士則承諾在2028年底前對美投資2,000億美元（約新台幣6兆2,820億元），將大量製造業帶到美國，包含製藥、黃金冶煉與鐵路設備生產，以及採購更多架美國波音飛機。

白宮14日在聲明中指出，為敲定框架進行的談判將立即展開，目標是在明年第1季前完成。白宮同時表示，瑞士將持續不課徵數位服務稅，這等同於阻止瑞士更大範圍地向美國大型科技公司收入來源課稅。

該聲明寫道，在瑞士承諾對美投資的2,000億美元中，至少670億美元明年就將到位。

瑞士也將給予美國豁免關稅的配額，包括500噸牛肉、1,000噸野牛肉及1,500噸家禽肉，對瑞士來說是罕見放寬農業貿易壁壘。由於瑞士農民遊說團體勢力龐大，此舉很可能在政治上引發反彈。

