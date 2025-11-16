川普豁免逾百種食品關稅 三場選舉後政策大逆轉

美國總統川普14日簽署行政命令，調整8月對幾乎所有貿易夥伴施加的對等關稅，豁免包括牛肉、咖啡、香蕉在內的100多種常見食品，象徵對等關稅政策大逆轉，以減輕美國民眾對生活成本攀升的擔憂。

這些產品如今獲得豁免，不必受到川普對等關稅約束。豁免清單還涵蓋酪梨、椰子和鳳梨等其他農產品，也包括近幾月來售價飆漲創新高的牛肉。此舉是政府考量美國生產某些商品的能力，或是缺乏這種能力後所決定。據白宮發布的命令，新的關稅豁免措施將追溯至11月13日凌晨12時01分生效。

這代表川普1月回任後推出的關稅政策，正逐步脫離原本對外國「極限施壓」路線。川普今春祭出對等關稅時，白宮經濟團隊宣稱，不會有任何豁免，但之後逐漸讓步，取消部分非美國生產或其國內供應不足而難以滿足消費者需求的商品關稅。

川普政府日前也宣布與阿根廷、瓜地馬拉、薩爾瓦多和厄瓜多達成四項協議框架，維持對前三國10%關稅不變，對來自厄瓜多進口商品維持15%關稅，但將取消部分美國不生產商品的關稅，如厄瓜多的香蕉和咖啡。

由於物價負擔能力已成為本月紐約市長、紐澤西州長和維吉尼亞州長選舉關鍵議題，川普政府近來一直努力，試圖讓美國民眾相信經濟實力強健。民主黨在上述三場選舉中大獲全勝，他們在選戰中拿生活成本高漲大作文章。

川普此前宣稱，關稅是由外國企業支付，不會轉嫁給美國消費者，但如今改弦易轍。這形同默認，他徵收關稅的確推高美國國內民生必需品物價。聯邦參議院財政委員會民主黨籍議員懷登直言，「在說謊幾個月後」，川普終於承認，其關稅政策迫使百姓為食品雜貨支付更多錢，並加劇美國通膨。

不過，川普14日在空軍一號告訴記者，他認為沒必要進一步削減關稅，並預測咖啡和其他食品價格將因這項措施下降，「我們只是做了一點回調，咖啡有點貴，如今它們將在很短時間內降低」。

而且，在川普政府內部，並非每個人都同意廣泛豁免關稅是明智之舉，因為這些措施可能會觸怒牧場主和農民，他們是川普背後一股強大政治勢力。